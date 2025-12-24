Γιατί ένα χιονοδρομικό στις γαλλικές Άλπεις θα λειτουργεί δωρεάν φέτος

Ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο στις γαλλικές Άλπεις αποφάσισε φέτος να ανοίξει τις πίστες του χωρίς εισιτήριο, όχι ως προσφορά, αλλά ως μέτρο εξοικονόμησης χρημάτων.

Πρόκειται για το Saint-Colomban-des-Villards, ένα χωριό της Σαβοΐας σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων, όπου ο δήμος επέλεξε να προσφέρει δωρεάν σκι για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, καθώς το κόστος λειτουργίας του χιονοδρομικού είχε ξεπεράσει κάθε οικονομικό όφελος.

Τα τελευταία χρόνια, το χιονοδρομικό κέντρο βρισκόταν σε μόνιμη ζημιογόνο πορεία, με τα ελλείμματα να επιδεινώνονται λόγω της μειωμένης και απρόβλεπτης χιονόπτωσης. Το 2025, μόνο το λειτουργικό έλλειμμα έφτασε το 1 εκατ. ευρώ, ποσό δυσανάλογο για έναν δήμο με ετήσιο προϋπολογισμό 2,7 εκατ. ευρώ.

Μπροστά στην πίεση των οικονομικών αρχών να περιοριστούν δραστικά οι δαπάνες, η δημοτική αρχή κατέληξε σε μια παράδοξη αλλά αριθμητικά λογική λύση: να μη διαθέσει καθόλου ημερήσια πάσα. Η πώληση εισιτηρίων θα απαιτούσε προσωπικό και σύστημα έκδοσης, με κόστος μεγαλύτερο από τα αναμενόμενα έσοδα. Όπως εξηγεί ο δήμαρχος, «μας κοστίζει λιγότερο να μην χρεώνουμε».

Έτσι, το φετινό χειμώνα λειτουργεί μόνο ένα περιορισμένο τμήμα του χιονοδρομικού, με δύο αναβατήρες και έναν παιδικό διάδρομο, κυρίως για αρχάριους και οικογένειες. Το συνολικό κόστος της «δωρεάν» λειτουργίας εκτιμάται στις 150.000–200.000 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια.

Η επιλογή αυτή δεν παρουσιάζεται ως μόνιμη λύση. Αντίθετα, οι τοπικές αρχές τη χαρακτηρίζουν μεταβατικό στάδιο, καθώς η κλιματική αλλαγή καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη τη διατήρηση χιονοδρομικών σε μεσαία υψόμετρα στις Γαλλικές Άλπεις.

Το Saint-Colomban-des-Villards στρέφεται πλέον σε ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού, με δραστηριότητες στη φύση, πεζοπορία και ήπιες χειμερινές εμπειρίες, επιδιώκοντας να μειώσει την εξάρτησή του από το αλπικό σκι. Η αποτίμηση του φετινού πειράματος αναμένεται στο τέλος της σεζόν, όταν ο δήμος θα αποφασίσει αν –και με ποια μορφή– μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον.

