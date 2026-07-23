Γιατί «εμφανίστηκαν» ροζ καλάθια στα σούπερ μάρκετ της Φινλανδίας;

Τα ροζ καλάθια που «εμφανίστηκαν» ξαφνικά σε σούπερ μάρκετ της Φινλανδίας γίνονται viral.

Βίντεο και εικόνες από τη χώρα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με «πρωταγωνιστές» τα ροζ καλάθια αγορών, τα οποία έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και δεν απευθύνονται σε όλους.

Οι singles στη Φινλανδία μπορούν πλέον να συνδυάσουν τον χρόνο που αφιερώνουν στις εφαρμογές γνωριμιών με τα εβδομαδιαία ψώνια τους στο σούπερ μάρκετ.

Ορισμένα σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να προσφέρουν στους ελεύθερους πελάτες τους έναν νέο τρόπο τόσο για να δείχνουν, διακριτικά, ότι είναι single όσο και για να γνωρίζονται με άλλους ελεύθερους που μπορεί να ψωνίζουν την ίδια στιγμή.

Συγκεκριμένα, δίπλα στις στοίβες με τα κλασικά καλάθια κάθε αλυσίδας υπάρχει και μια στοίβα με ροζ καλάθια. Πάνω τους αναγράφεται η φινλανδική λέξη sinkkukori, η οποία αποτελείται από τις λέξεις sinkku (εργένης, ελεύθερος, single) και kori (καλάθι). Έτσι, η λέξη σημαίνει κυριολεκτικά «καλάθι των singles» ή «καλάθι για ελεύθερους».

Τα ροζ καλάθια στο Ελσίνκι

Βίντεο που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο κανάλι Bizna TV στο YouTube παρουσιάζει πλάνα τα οποία, σύμφωνα με την περιγραφή του, τραβήχτηκαν την προηγούμενη Κυριακή και δείχνουν τα ροζ «καλάθια για singles» παραταγμένα στην είσοδο ενός σούπερ μάρκετ στο Ελσίνκι, πριν τα επιλέξουν οι πελάτες για να μεταφέρουν τα ψώνια τους.

Οι πελάτες που επιλέγουν τα ροζ καλάθια δείχνουν ότι είναι ελεύθεροι και ανοιχτοί σε μια γνωριμία, ακόμη και όσο κάνουν τα εβδομαδιαία ψώνια τους. Η ιδέα έχει τραβήξει την προσοχή στο διαδίκτυο, με πολλούς δημιουργούς περιεχομένου που βρίσκονται στη Φινλανδία να δημοσιεύουν σχετικά βίντεο.

«Το χρησιμοποιώ και πιστεύω ότι είναι μια πολύ διασκεδαστική ιδέα για να γνωριστούν οι άνθρωποι. Είναι σαν ένα Tinder, αλλά μέσα στο σούπερ μάρκετ», είπε μία γυναίκα, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως θα τη βοηθήσει τελικά να γνωρίσει κάποιον, όπως αναφέρει το Bizna TV.

Ροζ καλάθια στα σούπερ μάρκετ της Φινλανδίας: Οι πρώτες αντιδράσεις

Επειδή πρόκειται για μια αρκετά ασυνήθιστη πρωτοβουλία, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις.

«Ξέρω έναν φίλο μου. Πήρε ένα κατά λάθος. Δεν ήξερε ότι αυτά χρησιμοποιούνταν για αυτόν τον σκοπό και κάποιος ήρθε να του μιλήσει», είπε ένας ντόπιος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι στον ίδιο δεν άρεσε η ιδέα.

Παρ' όλα αυτά, αρκετοί πελάτες θεωρούν ότι μια τυχαία γνωριμία στους διαδρόμους ενός σούπερ μάρκετ είναι καλύτερη από το να ταιριάζεις με αγνώστους μέσω εφαρμογών γνωριμιών.

«Νομίζω ότι είναι ωραία ιδέα. Είναι φυσικό», είπε ένας άλλος πελάτης.

Η πρωτοβουλία έχει προσελκύσει την προσοχή πολύ πέρα από τα σύνορα της Φινλανδίας, με τους υποστηρικτές της να υποστηρίζουν ότι προσφέρει έναν πιο φυσικό τρόπο γνωριμίας από το ατελείωτο σκρολάρισμα στις εφαρμογές.

Με πληροφορίες από Bizna TV, Delish