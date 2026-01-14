Γιατί εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις πίτσας στο Πεντάγωνο

Μεγάλη άνοδο κατέγραψαν το βράδυ της Τρίτης (13/1) οι πωλήσεις πίτσας κοντά στο Πεντάγωνο, όσο ενισχύεται η άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσυν επέμβαση στο Ιράν, λόγω της καταστολής των πρόσφατων διαδηλώσεων.

Άξιο αναφοράς είναι ότι πρόκειται για μία από τις διαδεδομένες θεωρίες γύρω από την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και υποστηρίζει ότι η αύξηση στις παραγγελίες πίτσας γύρω από το Πεντάγωνο μπορεί να προαναγγείλει διεθνείς κρίσεις.

Το Pentagon Pizza Watch, λογαριασμός στο X που ενημερώνει τους χρήστες για τις παραγγελίες πίτσας από το Πεντάγωνο, κατέγραψε αυξήσεις έως και 278% σε πιτσαρίες, οι οποίες βρίσκονται 1,6 χιλιόμετρα μακριά από το αμερικάνικο υπουργείο Άμυνας.

Ως προς την ώρα, παρατήρησε ότι γύρω στις 09:00 το βράδυ αυξήθηκε η επισκεψιμότητα στα καταστήματα πώλησης πίτσας κοντά στο Πεντάγωνο, γεγονός που επαναλήφθηκε και στη Βενεζουέλα προτού οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποιήσουν την επιχείρησή τους και συλλάβουν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Η θεωρία της πίτσας έχει τις ρίζες της στον Ψυχρό Πόλεμο

Η θεωρία έγινε ευρύτερα γνωστή το 1990, όταν ο Frank Meeks, ιδιοκτήτης καταστημάτων Domino’s στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι είχε παρατηρήσει κατακόρυφη αύξηση στις παραδόσεις πίτσας σε κτίρια της CIA, λίγο πριν από την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ.

Παρόμοιο φαινόμενο καταγράφηκε και το 1998, την περίοδο των ακροάσεων για την παραπομπή του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον.

Στη σημερινή εποχή η θεωρία κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά με αναρτήσεις που επικεντρώνονται σε δεδομένα παραγγελιών από καταστήματα κοντά στο Πεντάγωνο ή άλλες κυβερνητικές εγκαταστάσεις.