Γιατί το Έβερεστ γίνεται το νέο πεδίο «τεχνολογικού πολέμου» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα

Το όρος Έβερεστ, η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, έχει μετατραπεί σε νέο σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς οι δύο υπερδυνάμεις ανταγωνίζονται για τεχνολογική επιρροή στα Ιμαλάια μέσω drones υψηλής τεχνολογίας.

Στις 1 Μαΐου, αμερικανική αποστολή υπό τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τη Νότια και Κεντρική Ασία, Σέρτζιο Γκορ, επισκέφθηκε τη βάση του Έβερεστ στο Νεπάλμε στόχο να δοκιμάσει το αμερικανικής κατασκευής drone, Alta X Gen 2.

Το σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά φιαλών οξυγόνου, σκαλών, εξοπλισμού και τροφίμων από τη βάση του βουνού προς το Camp I, σε υψόμετρο άνω των 6.000 μέτρων. Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικών του Νεπάλ αρνήθηκε να δώσει άδεια πτήσης στην αμερικανική αποστολή, επικαλούμενο «διαδικασίες πτήσης drones» και ζητήματα «ασφαλείας».

ΗΠΑ - Κίνα στο Έβερεστ: Το προβάδισμα του Πεκίνου

Έτσι, το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν πέταξε ποτέ κοντά στο Έβερεστ και η αποστολή επέστρεψε στην πρωτεύουσα, Κατμαντού.

Πάντως, σύμφωνα με το Al Jazeera, η Κίνα είχε ήδη εδραιώσει την παρουσία της στην περιοχή μέσω των drones DJI FlyCart 30 και της νέας έκδοσης FlyCart 100, τα οποία χρησιμοποιούνται από το 2024 για τη μεταφορά εξοπλισμού και προμηθειών στις ορειβατικές αποστολές.

Τα drones της κινεζικής DJI μπορούν να μεταφέρουν έως και 45 κιλά φορτίου προς το Camp I μέσα σε λίγα λεπτά, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό το εξαιρετικά επικίνδυνο έργο των Σέρπα, οι οποίοι μέχρι σήμερα μετέφεραν τον εξοπλισμό με τα πόδια μέσα από παγωμένες και ασταθείς διαδρομές.

Σύμφωνα με τους χειριστές, ένα DJI FlyCart 100 μπορεί να μεταφέρει περισσότερες από 10 φιάλες οξυγόνου σε λίγα λεπτά, ενώ οι Σέρπα χρειάζονταν ολόκληρη ημέρα για την ίδια αποστολή.

Τα drones χρησιμοποιούνται επίσης για τη μεταφορά απορριμμάτων και ειδικών σακουλών αποβλήτων από τις πλαγιές του βουνού πίσω στη βάση.

Έβερεστ: Το Νεπάλ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Νεπάλ βρίσκεται πλέον στη μέση μιας γεωπολιτικής και τεχνολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Πεκίνο. Ο Στίβεν Φέλντσταϊν του Carnegie Endowment for International Peace δήλωσε στο Al Jazeera ότι η υπόθεση δείχνει πόσο δύσκολη και επικίνδυνη μπορεί να γίνει η ισορροπία για το Νεπάλ.

Μετά την άρνηση προς την αμερικανική αποστολή, οι αρχές του Νεπάλ ανέστειλαν προσωρινά ακόμη και τις άδειες των κινεζικών drones για περίπου μία εβδομάδα, γεγονός που επηρέασε σοβαρά τις εργασίες προετοιμασίας της φετινής ορειβατικής περιόδου.

«Τα drones μάς έχουν διευκολύνει πολύ, αλλά αυτή η διαμάχη δημιούργησε προβλήματα στις εργασίες μας», δήλωσε ο Μίλαν Παντέι της εταιρείας AirLift Technology.

Αναλυτές ασφαλείας στο Νεπάλ εκφράζουν ανησυχίες ότι τόσο η Κίνα όσο και οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την τεχνολογική βοήθεια ως μέσο γεωπολιτικής επιρροής. Ο πρώην υποστράτηγος του στρατού του Νεπάλ, Μπίνοτζ Μπασνιάτ, προειδοποίησε ότι τέτοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για επιτήρηση ή κατασκοπεία σε ευαίσθητες περιοχές των Ιμαλαΐων.

Τελικά, η απαγόρευση πτήσεων άρθηκε στις 9 Μαΐου και τα κινεζικά DJI FlyCart 100 επέστρεψαν κανονικά στις μεταφορές εξοπλισμού στο Έβερεστ. Αντίθετα, το αμερικανικό Alta X Gen 2 παραμένει καθηλωμένο στη βάση του βουνού.

Σύμφωνα με τους Νεπαλέζους χειριστές, το αμερικανικό drone μετέφερε μόλις 5 κιλά φορτίου σε μεγάλα υψόμετρα και ήταν σημαντικά ακριβότερο σε σχέση με τα κινεζικά μοντέλα.

Παρά τις δυσκολίες, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Σέρτζιο Γκορ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να φέρουν «τεχνολογία αιχμής» στο Νεπάλ και να ενισχύσουν τη συνεργασία των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από Al Jazeera