Γιατί δεν θα δούμε αυτή την εβδομάδα στον ουρανό του Λονδίνου το μπαλόνι που τρολάρει τον Τραμπ

Το μπαλόνι που τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ και πετούσε πάνω από το Λονδίνο κατά την τελευταία επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, δεν θα εμφανιστεί αυτή την εβδομάδα, αφού ο δημιουργός του δήλωσε ότι «δεν αποτελεί πλέον θέμα γέλιου».

Το πορτοκαλί φουσκωτό, το οποίο απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο ως ένα θυμωμένο μωρό που φοράει μια πάνα και κρατάει ένα κινητό τηλέφωνο, αιωρήθηκε για πρώτη φορά πάνω από την πλατεία του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2018 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υψώθηκε στον ουρανό για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του τον Ιούνιο του 2019, η οποία πυροδότησε επίσης μαζικές διαμαρτυρίες.

Αλλά κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα χρειαστεί να έρθει αντιμέτωπος με τη «δυσάρεστη, γεμάτη αέρα καρικατούρα του», η οποία τώρα βρίσκεται σε αποθήκη.

Το μπαλόνι, που δημιουργήθηκε από τον Λίο Μάρεϊ και σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Ματ Μπόνερ, δημιουργήθηκε αρχικά για να κοροϊδέψει τον Τραμπ. Αλλά ο Μάρεϊ λέει ότι το πολιτικό κλίμα είναι διαφορετικό σήμερα και «δεν αποτελεί πλέον θέμα γέλιου».

Μπαλόνι Τραμπ: Γιατί δεν θα το δούμε αυτή την εβδομάδα στον ουρανό του Λονδίνου

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Independent, «το 2019, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν μια φιγούρα διασκέδασης για το βρετανικό κοινό. Οι περισσότεροι τον θεωρούσαν ανόητο και μείναμε έκπληκτοι που ο αμερικανικός λαός είχε εκλέξει αυτόν τον τύπο για πρόεδρο».

«Δεν έχουμε πλέον το μπαλόνι, το δώσαμε στο Μουσείο του Λονδίνου. Απλώς δεν πιστεύαμε ότι θα το χρειαζόμασταν ξανά» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι μετά τις διαμαρτυρίες, άτομα που εμπλέκονταν με το αερόστατο, έλαβαν απειλές θανάτου και «τους βρήκαν στους χώρους εργασίας τους ακροδεξιοί ακτιβιστές».

Είχαν σκεφτεί να το κάνουν ξανά φέτος, αλλά αποφάσισαν ότι η κατάσταση ήταν χειρότερη σήμερα.

Εκείνη την εποχή, ο Μάρεϊ είπε ότι ήθελαν να χτυπήσουν τον εγωισμό του Τραμπ, εξηγώντας πως «δεν τον νοιάζει πραγματικά. Το μόνο πράγμα που φαίνεται να έχει κάποια επίδραση πάνω του είναι οι προσωπικές προσβολές. Και σκέφτηκα, τι; Μπορούμε να το κάνουμε αυτό;».

Το Μουσείο του Λονδίνου, στο οποίο έγινε δώρο το μπαλόνι, το ύψωσε ξανά στον ουρανό τον Ιανουάριο του 2023, καθώς ήθελε να δοκιμάσει τον καλύτερο τρόπο συντήρησής του και να ελέγξει αν ήταν δομικά άρτιο.

Θα ανέβει ξανά στον ουρανό το 2026, όταν το μουσείο θα ανοίξει το νέο του σπίτι στο Γουέστ Σμίθφιλντ, στο Φάρινγκντον.

Με πληροφορίες από Ιndependent