Σάλος στα Miss Universe: Εντάλματα σύλληψης για τους ιδιοκτήτες σε Μεξικό και Ταϊλάνδη

Νέο σκάνδαλο συγκλονίζει τον θεσμό των Miss Universe, μόλις λίγες ημέρες μετά τον τελικό στην Ταϊλάνδη, καθώς οι δύο συνιδιοκτήτες του διαγωνισμού —ο Μεξικανός επιχειρηματίας Ραούλ Ρότσα Καντού και η Ταϊλανδή media mogul Αν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτατίπ— βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες για λαθρεμπόριο, απάτη και οικονομικές παρατυπίες.

Το φετινό σόου, που ήδη είχε στιγματιστεί από ένταση και μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της νέας Miss Universe Φατίμα Μπος και του παρουσιαστή του διαγωνισμού, παίρνει νέα τροπή μετά τις αποκαλύψεις που έρχονται από Μεξικό και Ταϊλάνδη.

Στη Μπανγκόκ, δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος της Τζακαπόνγκ για φερόμενη απάτη ύψους 930.000 δολαρίων, μετά από μήνυση πλαστικού χειρουργού που υποστηρίζει ότι παραπλανήθηκε για να επενδύσει στην JKN Global Group, την εταιρεία που αγόρασε τα Miss Universe το 2022.

Την ίδια στιγμή στο Μεξικό, οι ομοσπονδιακές αρχές επιβεβαιώνουν ότι ο Ρότσα Καντού ερευνάται για διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και καυσίμων. Εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για 13 άτομα, με τα τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας βρίσκεται ανάμεσά τους.

Σκιές έχουν «πέσει» και πάνω στον πατέρα της νέας Miss Universe, Μπερνάρντο Μπος, υψηλόβαθμο στέλεχος της Pemex, ο οποίος διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Ρότσα —ενώ η 25χρονη βασίλισσα ομορφιάς καταγγέλλει ότι δέχεται απειλές και υβριστικά μηνύματα.

Ο διαγωνισμός, που ανήκε παλαιότερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε το 2022 στην JKN έναντι 20 εκατ. δολαρίων.

Το 2023 η εταιρεία πούλησε το 50% στον Ρότσα έναντι 16 εκατ. δολαρίων. Τώρα, όμως, ο θεσμός βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μιας πολύκροτης δικαστικής και πολιτικής υπόθεσης που απειλεί να τον τραυματίσει σοβαρά.