Η συμπεριφορά που ενοχλεί τους συναδέλφους σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο

Σε μια παγκόσμια δημοσκόπηση που διεξήχθη πέρυσι από την Kickresume, μια εταιρεία που βοηθά στη σύνταξη βιογραφικών, το 85% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε αντιμετωπίσει κάποιον ενοχλητικό συνάδελφο.

Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο 15% είναι είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε ψεύτες. Ωστόσο, οι έρευνες μπορούν να αποκαλύψουν αλήθειες σχετικά με το τι εκνευρίζει τους ανθρώπους.

Η έρευνα της Kickresume έβαλε την κλοπή της αναγνώρισης της δουλειάς των συναδέλφων στην κορυφή της λίστας με τις ενοχλητικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο, όπως και μια έρευνα που διεξήχθη το 2022 σε Βρετανούς εργαζόμενους από την εταιρεία ερευνών Perspectus Global.

Μια άλλη πρόσφατη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά σε Αμερικανούς εργαζόμενους και διεξαγόμενη από την BambooHR, ανέδειξε την ανάληψη της αναγνώρισης για τις ιδέες των υπαλλήλων, από άλλους εργαζόμενους, ως το χειρότερο χαρακτηριστικό ενός συναδέλφου, και κυρίως όταν γίνεται από προϊστάμενους.

Όπως γίνεται ξεκάθαρο, το να αρπάζει κανείς τα εύσημα για την ιδέα κάποιου άλλου εξοργίζει πολλούς ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, θεωρείται απαράδεκτο από πολύ μικρή ηλικία: έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά μόλις πέντε ετών αποδοκιμάζουν την λογοκλοπή. Όταν γίνεται σκόπιμα και επανειλημμένα, η αρπαγή των ευσήμων δεν είναι απλώς ενοχλητική, αλλά και επιζήμια για τον χώρο εργασίας: οι ιδέες συσσωρεύονται, η εμπιστοσύνη διαβρώνεται και η παρακίνηση υποφέρει. Μια πρόσφατη μελέτη του Σίγιουαν Τσεν από το Πανεπιστήμιο Jiaotong του Πεκίνου και των συν-συγγραφέων του διαπίστωσε ότι η ανάληψη της αναγνώρισης από στελέχη μιας μεγάλης κινεζικής κατασκευαστικής εταιρείας συσχετιζόταν με χειρότερη απόδοση των εργαζομένων.

Όταν κάτι συμβαίνει συχνά και είναι εξαιρετικά ενοχλητικό, χρειάζεται ένας μηχανισμός αντιμετώπισης. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ακούσεις τη λαμπρή σου ιδέα να βγαίνει από το στόμα ενός συναδέλφου, πάρε μια βαθιά ανάσα και θυμήσου τρία πράγματα.

Τι πρέπει να θυμάστε όταν οι συνάδελφοι σάς κλέβουν τις ιδέες

Πρώτον, η κλοπή της αναγνώρισης μπορεί να είναι λιγότερο κακόβουλη από ό,τι φαντάζεσαι. Οι ψυχολόγοι έχουν από καιρό τεκμηριώσει ένα φαινόμενο που ονομάζεται «κρυπτομνησία», στο οποίο οι άνθρωποι αντιγράφουν ακούσια τις ιδέες άλλων. Τα πειράματα σχετικά με την κρυπτομνησία ποικίλλουν, αλλά η βασική διαδικασία είναι να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες σε μια ομάδα να βρουν ιδέες για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Στη συνέχεια, τους ζητείται να ανακαλέσουν μόνο τις δικές τους ιδέες και να προτείνουν νέες ιδέες που δεν επαναλαμβάνουν αυτές που έχουν ήδη αναφερθεί. Παρά τις οδηγίες αυτές, οι άνθρωποι τείνουν να διεκδικούν ένα σημαντικό μέρος των παλαιών ιδεών ως δικές τους και να αντιγράφουν προηγούμενες προτάσεις όταν προτείνουν φαινομενικά νέες ιδέες. Οι άνθρωποι μπορεί να κλέβουν την αναγνώριση χωρίς καν να το συνειδητοποιούν.

Δεύτερον, η καινοτομία σπάνια παίρνει τη μορφή μιας εντελώς νέας ιδέας. Αντίθετα, συνδυάζει εκ νέου υπάρχουσες ιδέες και οι άνθρωποι συχνά καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι το μήνυμα του «Like», ενός διασκεδαστικού νέου βιβλίου των Μάρτιν Ριβς και Μπομπ Γκούντσον σχετικά με τις ρίζες του κουμπιού «like». Το εικονίδιο με τον αντίχειρα προς τα πάνω έγινε πανταχού παρόν όταν το υιοθέτησε το Facebook το 2009, αλλά πολύ πριν από αυτό εταιρείες όπως το Vimeo, το Yelp, το Digg.com και το FriendFeed είχαν ήδη πειραματιστεί με τρόπους ώστε οι χρήστες να καταγράφουν μια συναισθηματική αντίδραση στο περιεχόμενο. Έτσι, ακόμα και αν θεωρείτε μια ιδέα ως δική σας ιδιοφυή έμπνευση, η πραγματικότητα είναι πιθανό να είναι πιο περίπλοκη.

Τρίτον, η κλοπή της αναγνώρισης μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Οι αξιοπρεπείς προϊστάμενοι γνωρίζουν ότι η επιτυχία πηγάζει από ομάδες ανθρώπων, όχι από μεμονωμένα άτομα (οι κακοί προϊστάμενοι θα οικειοποιηθούν ούτως ή άλλως την ιδέα ως δική τους). Η έρευνα του Έρικ ΒανΕπς από το Πανεπιστήμιο Vanderbilt και των συν-συγγραφέων του έχει διαπιστώσει ότι ο καλύτερος τρόπος για να προβάλλετε την ικανότητα είναι να χρησιμοποιήσετε επαίνους για τους άλλους. Και παρόλο που το να εκφράζετε υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα, ακόμα και αν δεν είναι δικά σας, μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να επικοινωνήσετε μια «αύρα» επιτυχίας, αξίζει να μην είστε πολύ συγκεκριμένοι.

Μια μελέτη της Ρεμπέκα Σάουμπεργκ από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας εξετάζει τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι εκφράζουν υπερηφάνεια για μια επίδοση της οποίας οι λεπτομέρειες είναι γνωστές στους άλλους. Φανταστείτε, για παράδειγμα, δύο προγραμματιστές που καταγράφουν πανομοιότυπα υψηλά αποτελέσματα σε έναν διαγωνισμό προγραμματισμού. Ο ένας πανηγυρίζει ενθουσιασμένος, ενώ ο άλλος δηλώνει ότι δεν είναι και τόσο περήφανος για την επίδοσή του. Οι παρατηρητές εκτιμούν ότι ο ενθουσιώδης προγραμματιστής έχει φτάσει στο ανώτατο όριο των δυνατοτήτων του και κρίνουν ότι ο πιο συγκρατημένος προγραμματιστής είναι πιο ικανός. Όσοι κλέβουν εμφανώς την αναγνώριση μπορεί να φαίνονται λιγότερο, και όχι περισσότερο, ικανοί.

Έρευνα της Χέδερ Σάρσονς από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και άλλων έχει δείξει ότι οι άνδρες ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι παίρνουν μόνιμη θέση ανεξάρτητα από το αν είναι μοναδικοί συντάκτες ή συν-συγγραφείς άρθρων. Αντίθετα οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να πάρουν μόνιμη θέση όσο περισσότερο είναι συν-συγγραφείς. Αυτό υποδηλώνει ότι οι προκαταλήψεις μπορούν ακόμα να καταλήξουν να στρεβλώνουν την αναγνώριση όταν δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε ποιος συνέβαλε περισσότερο σε μια ομάδα.

Και αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό.

Με πληροφορίες από Economist