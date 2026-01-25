Για πρώτη φορά εδώ και πενήντα χρόνια, η Ιαπωνία δεν θα έχει πάντα

Ιάπωνες φίλοι των πάντα συγκεντρώθηκαν την Κυριακή για την τελευταία δημόσια επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο Ουένο του Τόκιο, πριν τα δίδυμα Σιάο Σιάο και Λέι Λέι επιστρέψουν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Η αναχώρησή τους την Τρίτη θα αφήσει την Ιαπωνία χωρίς ούτε ένα πάντα για πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα, ενώ οι πιθανότητες να αποκτηθούν νέα είναι μικρές, καθώς οι σχέσεις του Τόκιο με το Πεκίνο βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Η Κίνα έστειλε για πρώτη φορά πάντα στην Ιαπωνία το 1972, ως δώρο για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο γειτόνων. Οι ασπρόμαυρες αρκούδες κέρδισαν αμέσως τις καρδιές των Ιαπώνων και έκτοτε περίπου δώδεκα διάδοχοί τους έγιναν εθνικές διασημότητες.

Τα δίδυμα που αναχωρούν τώρα έχουν προσελκύσει τεράστια πλήθη, παρά το όριο του ενός λεπτού ανά επισκέπτη στη ζώνη των πάντα. Οι επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν παιχνίδια με θέμα τα πάντα, φώναζαν τα ονόματά τους και τα φωτογράφιζαν με τα κινητά τους καθώς μασούσαν μπαμπού και περπατούσαν. Πολλοί που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για την επίσκεψη πήγαν παρ’ όλα αυτά στον ζωολογικό κήπο για να σηματοδοτήσουν την τελευταία ημέρα.

Η παλιά θαυμάστρια των πάντα Μιτσίκο Σέκι είπε ότι χάρηκε που είδε και φωτογράφισε τα δίδυμα υγιή και να τρώνε καλά. Χρησιμοποιούσε την ίδια φωτογραφική μηχανή όταν άρχισε να φωτογραφίζει τη μεγαλύτερη αδελφή τους, τη Σιάν Σιάν, η οποία έφυγε από την Ιαπωνία πριν από δύο χρόνια. Η Σέκι είπε ότι δεν θέλει τα πάντα να «εγκλωβιστούν» στη διπλωματική διαμάχη.

«Είναι ζώα που μπορούν να προσφέρουν τεράστια παρηγοριά», είπε. «Η Ιαπωνία χρειάζεται τα πάντα και ελπίζω οι πολιτικοί να βρουν μια λύση».

Το Πεκίνο δανείζει πάντα σε άλλες χώρες, αλλά διατηρεί την κυριότητα, ακόμη και για τα μικρά που γεννιούνται. Ο Σιάο Σιάο και η αδελφή του Λέι Λέι γεννήθηκαν στον ζωολογικό κήπο Ουένο το 2021.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν, ερωτηθείς για το αν η Κίνα θα στείλει νέα πάντα στην Ιαπωνία, δήλωσε: «Γνωρίζω ότι τα γιγάντια πάντα αγαπιούνται από πολλούς στην Ιαπωνία και καλωσορίζουμε τους Ιάπωνες φίλους να έρθουν να τα επισκεφθούν στην Κίνα».

Τεταμένες οι σχέσεις Τόκιο – Πεκίνο

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πολιτικές, εμπορικές και στρατιωτικές εντάσεις με την Κίνα, η οποία εξοργίστηκε από πρόσφατες δηλώσεις της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι ότι ενδεχόμενη κινεζική ενέργεια κατά της Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει ιαπωνική επέμβαση.

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες ήδη από τη ιαπωνική επιθετικότητα του 19ου αιώνα. Υπάρχουν ακόμη εδαφικές διαφορές στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, ενώ η άνοδος της Κίνας συνοδεύεται από ανησυχίες για την ασφάλεια και αυξανόμενη οικονομική επιρροή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα παραδέχτηκε ότι το ιαπωνικό προξενείο στο Τσονγκτσίνγκ είναι χωρίς πρόξενο εδώ και έναν μήνα, επειδή η Κίνα καθυστερεί την έγκριση αντικαταστάτη.

Τα πάντα ως εργαλείο κινεζικής διπλωματίας

Τα γιγάντια πάντα, που ζουν στη νοτιοδυτική Κίνα, αποτελούν ανεπίσημο εθνικό σύμβολο. Το Πεκίνο τα δανείζει ως ένδειξη καλής θέλησης και στο πλαίσιο ερευνητικών και προστατευτικών προγραμμάτων.

Το πρώτο ζευγάρι, Κανγκ Κανγκ και Λαν Λαν, έφτασε στο Τόκιο στις 28 Οκτωβρίου 1972, έναν μήνα μετά την εξομάλυνση των σχέσεων.

Από τη δεκαετία του 1980, η Κίνα εφαρμόζει πρόγραμμα ενοικίασης, με τους ζωολογικούς κήπους να πληρώνουν ετήσια τέλη.

