Για πρώτη φορά, ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ δήμαρχος στην ηγεσία των δημάρχων των ΗΠΑ

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, ανέλαβε την προεδρία της U.S. Conference of Mayors, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ δήμαρχος που ηγείται της εθνικής οργάνωσης των δημάρχων στις ΗΠΑ.

Η ανάληψη της προεδρίας έγινε στη διάρκεια της 94ης ετήσιας συνάντησης της οργάνωσης στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας, όπου συγκεντρώθηκαν δήμαρχοι από όλη τη χώρα για να συζητήσουν τις βασικές προκλήσεις των αμερικανικών πόλεων.

Η U.S. Conference of Mayors είναι διακομματική οργάνωση που εκπροσωπεί περισσότερες από 1.500 πόλεις με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων και μεταφέρει τις θέσεις τους στο Κογκρέσο και στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Ο Γκλόρια γίνεται επίσης ο πρώτος δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο που αναλαμβάνει την προεδρία της οργάνωσης. Στην ατζέντα του έχει θέσει τρία ζητήματα που απασχολούν έντονα τις αμερικανικές πόλεις: την προσιτή κατοικία, τη δημόσια ασφάλεια και τη διεύρυνση των οικονομικών ευκαιριών.

Η εκλογή του έχει και πολιτισμικό βάρος. Ο Γκλόρια, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, το Πουέρτο Ρίκο, την Ολλανδία και ιθαγενείς κοινότητες της Αμερικής, είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους Φιλιππινοαμερικανούς πολιτικούς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από το 2020 υπηρετεί ως δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, έχοντας γίνει ο πρώτος ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωπος και ο πρώτος μη λευκός πολιτικός που εξελέγη στη θέση.

Η σημασία της νέας του θέσης δεν περιορίζεται στο ιστορικό ορόσημο. Σε μια περίοδο όπου οι πόλεις στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος στέγασης, έλλειψη προσιτών κατοικιών, πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες, ζητήματα ασφάλειας και ανάγκες σε υποδομές, ο Γκλόρια αναλαμβάνει έναν ρόλο που λειτουργεί ως συλλογική φωνή των δημάρχων απέναντι στην ομοσπονδιακή εξουσία.

Η U.S. Conference of Mayors έχει χαρακτηρίσει την προεδρία του ιστορική, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ δήμαρχος ηγείται της οργάνωσης. Ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να δώσει έμφαση σε πρακτικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι κάτοικοί τους.

Ο Γκλόρια διαδέχεται τον δήμαρχο της Οκλαχόμα Σίτι, Ντέιβιντ Χολτ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος της οργάνωσης την προηγούμενη χρονιά.

με στοιχεία από San Diego Tribune