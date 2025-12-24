Για πρώτη φορά, αεροσκάφος προσγειώθηκε μόνο του μετά από έκτακτο συμβάν

Για πρώτη φορά, αεροσκάφος προσγειώθηκε αυτόματα σε πραγματικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την εταιρεία που ανέπτυξε το σύστημα αυτόματης προσγείωσης.

Πρόκειται για ένα δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Beechcraft Super King Air 200, το οποίο ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια στον διάδρομο του Rocky Mountain Metropolitan Airport, κοντά στο Ντένβερ, χωρίς να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες, όπως προκύπτει από βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι διασώστες.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Autoland, του συστήματος αυτόματης προσγείωσης της Garmin, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι εγκατεστημένο σε περίπου 1.700 αεροσκάφη. «Ήταν η πρώτη φορά που το Autoland χρησιμοποιήθηκε πλήρως, από την αρχή έως το τέλος, σε πραγματικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η Garmin σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το αεροσκάφος, Buffalo River Aviation, γνωστοποίησε ότι το σύστημα ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά τη διάρκεια πτήσης από το Άσπεν, χωρίς επιβάτες. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Κρις Τάουνσλεϊ, το αεροσκάφος παρουσίασε «ταχεία, μη προγραμματισμένη απώλεια πίεσης» στην καμπίνα, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να φορέσουν μάσκες οξυγόνου.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το Autoland ενεργοποιήθηκε «ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί», όταν η πίεση στην καμπίνα έπεσε κάτω από τα ασφαλή επίπεδα, ενώ το πλήρωμα επέλεξε να αφήσει το σύστημα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι την προσγείωση.

Σε ηχογράφηση επικοινωνιών με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, που δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο, ακούγεται αυτοματοποιημένο μήνυμα του συστήματος να αναφέρει «αδυναμία πιλότου» και να προειδοποιεί για «επείγουσα αυτόματη προσγείωση».

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Buffalo River Aviation διευκρίνισε ότι το μήνυμα αυτό αποτελεί προκαθορισμένη ειδοποίηση του συστήματος Autoland και δεν σημαίνει ότι οι χειριστές είχαν καταστεί ανίκανοι να πετάξουν το αεροσκάφος.

«Το πλήρωμα επέλεξε συνειδητά να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και να περιορίσει τις πρόσθετες μεταβλητές σε μια απρόβλεπτη κατάσταση, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια», ανέφερε.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Με πληροφορίες από CNN