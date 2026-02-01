Οι σελέμπριτι που έχουν μιλήσει ανοικτά για τη διάγνωσή τους με διπολική διαταραχή

Για δεκαετίες, η διπολική διαταραχή αντιμετωπιζόταν ως ταμπού, καλυμμένη από κοινωνικό στιγματισμό και παρεξηγήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, όλο και περισσότερα δημόσια πρόσωπα επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά για τη διάγνωσή τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποδόμηση στερεοτύπων γύρω από την ψυχική υγεία.

Από την Carrie Fisher έως την Catherine Zeta-Jones και τη Demi Lovato, μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου έχουν μιλήσει δημόσια για το πώς είναι να ζεις με διπολική διαταραχή - και γιατί η ορατότητα έχει σημασία.

Carrie Fisher

Η ηθοποιός του Star Wars υπήρξε από τις πρώτες και πιο ειλικρινείς φωνές στον χώρο του θεάματος που μίλησαν δημόσια για τη διπολική διαταραχή. Η Fisher περιέγραφε την εμπειρία της με καυστικό χιούμορ και συχνά ωμή ειλικρίνεια, αναφερόμενη τόσο στα καταθλιπτικά επεισόδια όσο και στη σημασία της θεραπείας. Πολλά δημοσιεύματα της εποχής την ανέδειξαν ως «σύμβολο αποστιγματισμού».

Selena Gomez

Η Selena Gomez μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της το 2020, εξηγώντας πώς η ενημέρωση γύρω από τη διπολική διαταραχή της έφερε ανακούφιση και αίσθηση ελέγχου. Έκτοτε, αξιοποιεί τη δημόσια εικόνα της για να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους.

Catherine Zeta-Jones

Η Catherine Zeta-Jones αποκάλυψε ότι πάσχει από διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ, μιλώντας για τις περιόδους βαριάς κατάθλιψης που βίωσε. Η δημόσια τοποθέτησή της βοήθησε να γίνει ευρύτερα κατανοητό ότι η ψυχική ασθένεια δεν κάνει διακρίσεις σε ηλικία, φύλο ή κοινωνική θέση.

Demi Lovato

Η Demi Lovato αποκάλυψε τη διάγνωσή της το 2011. Αρκετά χρόνια αργότερα, μίλησε για το πόσο «ανακουφισμένη» ένιωσε όταν έλαβε τη διάγνωση, καθώς επιτέλους μπορούσε να εξηγήσει συναισθήματα και καταστάσεις που μέχρι τότε δεν καταλάβαινε. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η ίδια είχε πει ότι συχνά ένιωθε κατάθλιψη χωρίς να γνωρίζει τον λόγο. «Θυμάμαι ότι χαμογέλασα και σκέφτηκα: “Τέλεια. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με εμένα ως άτομο”. Στην πραγματικότητα, είναι απλώς μια πάθηση που έχω και μπορώ να κάνω κάτι για να τη θεραπεύσω», είχε δηλώσει.

Mariah Carey

Το 2018, η Mariah Carey μίλησε για πρώτη φορά για τη 17χρονη μάχη της με τη διπολική διαταραχή. Η τραγουδίστρια δήλωσε στο περιοδικό People ότι διαγνώστηκε για πρώτη φορά με τη διαταραχή το 2001, έπειτα από μια ψυχική κατάρρευση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Είπε ότι αυτό συνέβη μετά από «τα πιο δύσκολα δύο χρόνια που έχω περάσει» και «μέχρι πρόσφατα ζούσα σε άρνηση και απομόνωση και σε συνεχή φόβο ότι κάποιος θα με εξέθετε».

Με πληροφορίες από BBC



