Γερμανός υπουργός Άμυνας: «Όχι» στην πρόσβαση του AfD σε απόρρητες πληροφορίες λόγω συνδέσεων με τη Ρωσία

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, θα προσπαθήσει να εμποδίσει το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση σε οποιοδήποτε ομόσπονδο κρατίδιο.

Επικαλούμενος τις στενές σχέσεις που διατηρεί η συγκεκριμένη παράταξη με τη Ρωσία, ο Πιστόριους δήλωσε στην κυριακάτικη έκδοση της Bild ότι η εγγύτητα του κόμματος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν χωρά αμφισβήτηση.

Στην τοποθέτησή του επέμεινε ότι δεν πρέπει να πέσουν ευαίσθητες πληροφορίες «σε λάθος χέρια» και πρόσθεσε: «Εξετάζουμε εντατικά το ζήτημα του σε ποιον μπορούμε να εκχωρούμε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες. Το κάνουμε ήδη. Είμαστε υποχρεωμένοι, διότι αφορά την ασφάλεια της χώρας μας».

Σημειώνεται ότι το AfD, το οποίο σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Γερμανία, έχει βρεθεί στο στόχαστρο ερευνών από τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας ορισμένων κρατιδίων για τις εξτρεμιστικές αντιμεταναστευτικές θέσεις του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ