Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δεν πρέπει να είναι αφελείς όταν συζητούν για μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, αλλά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ότι θα χρειαστεί να αποστείλουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο επικεφαλής της ένωσης Γερμανών στρατιωτών.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το Reuters, ο συνταγματάρχης Andre Wuestner, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Ένοπλων Δυνάμεων, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην υποτιμούν το στρατιωτικό έργο.

«Δεν θα αρκεί να έχουμε μια χούφτα στρατηγούς και μικρότερες στρατιωτικές μονάδες να στελεχώνουν ένα διοικητήριο στην Ουκρανία», δήλωσε στο Reuters ο Wuestner, του οποίου η οργάνωση εκπροσωπεί περισσότερους από 200.000 εν ενεργεία και συνταξιούχους στρατιώτες.

«Από την αρχή, πρέπει να γίνει σαφές στον Πούτιν – και να υποστηριχθεί από τις διεθνείς δυνάμεις – ότι είμαστε απολύτως σοβαροί όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας», είπε.

Ο Wuestner εκτίμησε ότι κάθε μία από τις μεγάλες χώρες της συμμαχίας των προθύμων, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, θα χρειαστεί να αποστείλει τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες στην Ουκρανία μακροπρόθεσμα, γεγονός που αποτελεί τεράστια πρόκληση για τις ήδη επιβαρυμένες και ανεπαρκώς εξοπλισμένες δυνάμεις τους.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters