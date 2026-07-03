Γερμανοί εισαγγελείς: Το Κίεβο έδωσε την εντολή για τη δολιοφθορά στους Nord Stream

Γερμανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η επίθεση στους αγωγούς Nord Stream το 2022 οργανώθηκε με εντολή ουκρανικών κρατικών αρχών, μια κατηγορία που απειλεί να προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις του Κιέβου με το Βερολίνο.

Η υπόθεση αφορά την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα, οι οποίοι συνέδεαν τη Ρωσία με την Ευρώπη και αποτελούσαν βασική υποδομή για την τροφοδοσία της Γερμανίας με ρωσικό αέριο. Η δολιοφθορά σχεδόν κατέστρεψε το υποθαλάσσιο δίκτυο των αγωγών, προκαλώντας σοβαρές ενεργειακές και πολιτικές επιπτώσεις.

Nord Stream: Ο Ουκρανός ύποπτος και οι κατηγορίες

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας Ουκρανός ύποπτος, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Ιταλία και εκδόθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο. Κατά τη σύλληψή του είχε κατονομαστεί ως Σερχίι Κουζνιέτσοφ.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι του απήγγειλε κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, καθώς η επίθεση φέρεται να στράφηκε εναντίον πολιτικής υποδομής. Κατηγορείται επίσης για πρόκληση έκρηξης και διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών.

Το πιο πολιτικά ευαίσθητο σημείο της ανακοίνωσης είναι ότι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Κουζνιέτσοφ, ο οποίος τότε ήταν αξιωματικός του ουκρανικού στρατού, σχεδίασε μαζί με άλλα μέλη των ενόπλων δυνάμεων την καταστροφή των Nord Stream 1 και 2 «κατόπιν εντολής κρατικών αρχών στην Ουκρανία», μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Nord Stream 1 αποτελούσε έναν από τους βασικούς διαύλους μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ενώ ο Nord Stream 2 δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Σύμφωνα με τους Γερμανούς εισαγγελείς, στόχος της επίθεσης ήταν να διακοπεί μόνιμα η ροή φυσικού αερίου μέσω των αγωγών και να στερηθεί η Ρωσία έσοδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Την περίοδο της δολιοφθοράς, η Μόσχα είχε ήδη περιορίσει σημαντικά τις παραδόσεις αερίου μέσω του Nord Stream 1, επικαλούμενη τις δυτικές κυρώσεις και τεχνικά προβλήματα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ωστόσο, κατηγορούσαν τη Ρωσία ότι χρησιμοποιούσε την ενέργεια ως μέσο πίεσης. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, αναγκάστηκε τους επόμενους μήνες να αναζητήσει επειγόντως εναλλακτικές λύσεις για την ενεργειακή της τροφοδοσία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν είχε ακόμη λάβει πλήρη ενημέρωση για το κατηγορητήριο, το οποίο επιδόθηκε την ίδια ημέρα. Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών θα επικοινωνήσουν και η ουκρανική πλευρά θα μπορέσει να τοποθετηθεί όταν λάβει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ευαίσθητη υπόθεση για το Βερολίνο

Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για το Βερολίνο, καθώς η Γερμανία έχει πλέον ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος στρατιωτικός υποστηρικτής της Ουκρανίας. Η γερμανική κυβέρνηση δεν σχολίασε άμεσα τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ομάδα που φέρεται να ανέλαβε την επιχείρηση αποτελούνταν από επαγγελματίες δύτες, έναν καπετάνιο και έναν ειδικό στα εκρηκτικά, υπό την καθοδήγηση του Κουζνιέτσοφ.

Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Κουζνιέτσοφ μπήκε στη Γερμανία μέσω Πολωνίας στις 4 Σεπτεμβρίου 2022, χρησιμοποιώντας πλαστό ουκρανικό διαβατήριο. Λίγο αργότερα, φέρεται να επιβιβάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σε ιστιοπλοϊκό ανοιχτής θαλάσσης.

Το σκάφος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε προηγουμένως μισθωθεί από γερμανική εταιρεία στο Ρόστοκ με πλαστά έγγραφα ταυτότητας. Η ομάδα φέρεται να μετέφερε μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών στρατιωτικού τύπου σε περιοχή κοντά στο δανικό νησί Μπόρνχολμ.

Το χρονικό της δολιοφθοράς

Εκεί, κατά το κατηγορητήριο, οι δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς με χρονοδιακόπτες στους αγωγούς που βρίσκονταν στον βυθό της Βαλτικής. Οι μηχανισμοί εξερράγησαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στους δύο αγωγούς και απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Η γερμανική εισαγγελία σημείωσε ότι, πριν από την επίθεση, ο Nord Stream 1 κάλυπτε περίπου το ήμισυ των ετήσιων αναγκών της Γερμανίας σε φυσικό αέριο για παραγωγή ενέργειας.

Αρχικά, οι υποψίες για την ανατίναξη των αγωγών είχαν στραφεί προς τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν επικρίνει επί χρόνια τους Nord Stream, θεωρώντας ότι ενίσχυαν την εξάρτηση της Ευρώπης από τη Μόσχα. Στη συνέχεια, όμως, το ενδιαφέρον των ερευνών στράφηκε προς την Ουκρανία.

Πρόσωπα που φέρονται να γνώριζαν λεπτομέρειες της επιχείρησης δήλωσαν σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι εμπλεκόμενοι θεωρούσαν τους αγωγούς νόμιμο στρατιωτικό στόχο, επειδή τα έσοδα από το ρωσικό φυσικό αέριο βοηθούσαν στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Η δίκη και η πολιτική διάσταση

Με βάση τη γερμανική νομοθεσία, η κατηγορία για έγκλημα πολέμου λόγω επίθεσης σε πολιτικές υποδομές επισύρει ελάχιστη ποινή φυλάκισης τριών ετών ή ενός έτους σε λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις.

Τα γερμανικά δικαστήρια θεωρούν ότι έχουν δικαιοδοσία στην υπόθεση, καθώς οι αγωγοί καταλήγουν στο Λούμπμιν, στη βορειοανατολική Γερμανία, ενώ η καταστροφή τους επηρέασε την ενεργειακή ασφάλεια και την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο στο Αμβούργο.

Η υπόθεση ενδέχεται να αποκτήσει και εσωτερική πολιτική διάσταση στη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, το οποίο αντιτίθεται στη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία, αναμένεται να αξιοποιήσει τις κατηγορίες ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου, πιέζοντας για διακοπή της βοήθειας προς το Κίεβο. Το AfD προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις.

Με πληροφορίες από Guardian