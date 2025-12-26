Γερμανία: Το υπουργείο Εξωτερικών εφιστά την προσοχή όσων επισκέπτονται την Τουρκία

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας καλώντας του πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επισκέπτονται την Τουρκία κατά την περίοδο των γιορτών.

Όπως επισημάνθηκε, υπάρχει κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων.

Τι συμβουλεύει το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας

Σύμφωνα με το υπουργείο, αποθαρρύνονται τα μη απαραίτητα ταξίδια στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ και Τουρκίας και Συρίας στις επαρχίες Σανλιουρφά, Μαρντίν Σιιρνάκ και Χακαρί.

Παράλληλα τονίζεται ότι «πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής σε όλες τις περιοχές της Τουρκίας» και ότι «η περίοδος πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι ιδιαίτερα συμβολική για τρομοκρατικές επιθέσεις».

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει επίσης να αποφεύγονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις, οι πλατείες και τα τουριστικά αξιοθέατα, αλλά και οι περιοχές κοντά σε κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

