Γερμανία: Τέλος το αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της

Η γερμανική εταιρεία σιδηροδρόμων Deutsche Bahn ανακοίνωσε την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε ολόκληρο το δίκτυό της, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ασφάλεια και την καθαριότητα για επιβάτες και εργαζομένους.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί σταδιακά και στους 5.400 σταθμούς της χώρας έως τις 15 Οκτωβρίου, αν και θα υπάρξουν εξαιρέσεις, όπως για τα μπαρ και τα εστιατόρια που λειτουργούν εντός των σταθμών.

Η απαγόρευση ισχύει ήδη σε 30 σταθμούς, μεταξύ των οποίων στην Κολωνία, το Αμβούργο και το Μόναχο.

Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν ο Κεντρικός Σταθμός του Βερολίνου και ο σταθμός Gesundbrunnen, μαζί με ορισμένους άλλους, πριν το μέτρο επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

«Διαπιστώνουμε πολύ συχνά ότι η βία αυξάνεται εκεί όπου ρέει άφθονο αλκοόλ», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Deutsche Bahn, Έβελιν Πάλα

Που θα επιτρέπεται το αλκοόλ στα γερμανικά τρένα

Η ίδια στάθηκε σε μια «βίαιη και παράλογη επίθεση» που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ένας μεθυσμένος επιβάτης φέρεται να χτύπησε και να κλώτσησε έναν υπάλληλο ασφαλείας κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων. Από τα χτυπήματα, ο εργαζόμενος έπεσε από την πόρτα του τρένου ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση θα απομακρύνονται από τους σταθμούς, ενώ στους υποτροπιάζοντες ενδέχεται να απαγορευτεί μόνιμα η είσοδος στους χώρους.

Όπως διευκρίνισε η Deutsche Bahn, το μέτρο δεν επηρεάζει τα καταστήματα εστίασης των σταθμών, ενώ οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν κλειστές φιάλες ή κουτάκια αλκοόλ στις αποσκευές ή τις τσάντες τους.

Η απαγόρευση δεν ισχύει μέσα στα τρένα, καθώς σε πολλές αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων τα ποτά πωλούνται κανονικά στα βαγόνια-εστιατόρια.

Με πληροφορίες από Euronews