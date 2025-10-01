Γερμανία: Συνελήφθησαν τρία φερόμενα μέλη της Χαμάς - Τι σχεδίαζαν 

Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν την Τετάρτη τρία άτομα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τη Χαμάς, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων στη Γερμανία. Οι ύποπτοι πρόκειται να οδηγηθούν την Πέμπτη ενώπιον δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα παραμείνουν υπό κράτηση έως τη δίκη.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία, οι τρεις άνδρες ασχολούνταν από το καλοκαίρι με την προμήθεια όπλων. Σε επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκαν διάφορα όπλα, ανάμεσά τους ένα καλάσνικοφ και πυρομαχικά. Δύο από τους συλληφθέντες είναι Γερμανοί πολίτες, ενώ ο τρίτος γεννήθηκε στον Λίβανο. Τα ονόματά τους δόθηκαν στη δημοσιότητα μόνο με αρχικά, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων στη Γερμανία: Abed Al G., Wael F. M. και Ahmad I.

Η Χαμάς έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πολιτών τα τελευταία χρόνια, αλλά σπάνια δρα εκτός Ισραήλ και παλαιστινιακών εδαφών. Οι έρευνες αναμένεται να επικεντρωθούν στο αν οι τρεις ύποπτοι είχαν λάβει εντολές από την ηγεσία της οργάνωσης ή αν ενεργούσαν ως απλοί υποστηρικτές.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ενώ η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η σύγκρουση ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στη νότια Ισραήλ πριν από σχεδόν δύο χρόνια, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, ενώ 251 άτομα απήχθησαν. Παρά τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, 48 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, με το Ισραήλ να εκτιμά ότι περίπου 20 παραμένουν ζωντανοί.

Από την πλευρά της, το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι η ισραηλινή εκστρατεία που ακολούθησε έχει προκαλέσει τον θάνατο άνω των 66.000 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό σχεδόν 170.000.

Αντιδράσεις και μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Η είδηση των συλλήψεων προκάλεσε ανησυχία για πιθανή επέκταση της δραστηριότητας της Χαμάς στην Ευρώπη. Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων παραμένει αυξημένη, ιδιαίτερα σε ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους. Οι αρχές ασφαλείας είχαν ήδη ενισχύσει τα μέτρα φύλαξης σε συναγωγές, σχολεία και πολιτιστικά κέντρα, ενώ σε πολλές γερμανικές πόλεις έχουν αυξηθεί οι περιπολίες.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι συλληφθέντες δεν φαίνεται να είχαν φτάσει σε τελικό στάδιο σχεδιασμού, αλλά η κατοχή βαρέος οπλισμού προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο επιθέσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα ανησυχίας στην Ευρώπη, μετά το αιματηρό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Αστυνομικές δυνάμεις σε πολλές χώρες έχουν αυξήσει την παρουσία τους σε χώρους λατρείας και εβραϊκές κοινότητες, καθώς η αντισημιτική βία έχει καταγραφεί σε άνοδο τον τελευταίο χρόνο.

Στη Γαλλία και την Αυστρία, αντίστοιχα μέτρα έχουν εφαρμοστεί σε σχολεία και κέντρα πολιτισμού, ενώ στη Γερμανία η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με «μηδενική ανοχή» κάθε μορφή τρομοκρατίας ή στοχοποίησης θρησκευτικών μειονοτήτων.

Η σύλληψη έρχεται σε μια περίοδο που η Γερμανία συζητά εκτενώς τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή, τόσο μέσα από τη στήριξη στο Ισραήλ όσο και με τη συμμετοχή της σε διεθνείς προσπάθειες για εκεχειρία στη Γάζα. Η υπόθεση αναμένεται να αναζωπυρώσει τον εσωτερικό διάλογο για την ασφάλεια, τα όρια της ανεκτικότητας και την παρουσία εξτρεμιστικών οργανώσεων στη χώρα.

Με πληροφορίες από Associated Press



