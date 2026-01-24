Γερμανία: Συνελήφθη φερόμενο μέλος της Χαμάς για σχέδιο επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους

Στη σύλληψη ενός Λιβανέζου προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχεδιασμό επιθέσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος με στόχους εβραϊκών και ισραηλινών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία, ο άνδρας, που αναφέρεται ως «Μοχάμαντ S», εντοπίστηκε και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Μπράντενμπουργκ του Βερολίνου, το βράδυ της Παρασκευής, μετά την άφιξή του από τη Βηρυτό. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε βοηθήσει στην προμήθεια περίπου 300 φυσιγγίων και ότι είχε ρόλο σε σχέδιο που αφορούσε επιθέσεις σε εβραϊκά και ισραηλινά ιδρύματα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σε ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει για την προφυλάκισή του.

Οι γερμανικές αρχές συνδέουν την υπόθεση με προηγούμενες συλλήψεις τον περασμένο Οκτώβριο, όταν είχαν περάσει χειροπέδες σε τρία άτομα που φέρονται να σχετίζονται με τη Χαμάς, επίσης για σχεδιασμό επιθέσεων σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους. Εκείνη την περίοδο, οι τρεις είχαν συλληφθεί στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια συνάντησης που, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, αφορούσε παράδοση όπλων. Από τους τρεις, οι δύο είναι Γερμανοί υπήκοοι και ο ένας Λιβανέζος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των τότε ερευνών είχαν γίνει αστυνομικές επιχειρήσεις και σε άλλες πόλεις, όπως η Λειψία και το Όμπερχαουζεν.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, τον Νοέμβριο οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ακόμη ενός Λιβανέζου, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία, επίσης ως υπόπτου για διασυνδέσεις με τη Χαμάς.

Η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και άλλες χώρες. Τον Οκτώβριο του 2023 εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ με περίπου 1.200 νεκρούς και περισσότερους από 250 ομήρους. Έκτοτε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα που ελέγχεται από τη Χαμάς, πάνω από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από BBC