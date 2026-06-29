Γερμανία: Στους έξι οι νεκροί από πυροβολισμούς στην Κάτω Σαξονία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ένοπλη επίθεση στην πόλη Στάντε, στη βόρεια Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μεταξύ των θυμάτων είναι τέσσερις γυναίκες. Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας πυροβολήθηκαν θανάσιμα μέσα στις εγκαταστάσεις του κέντρου, ενώ ένα έκτο άτομο υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Όλα τα θύματα ήταν ενήλικες.

Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, ενώ ακόμη δύο άτομα βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για το κοινό μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τη Δευτέρα, δυτικά του Αμβούργου. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, στις εγκαταστάσεις του κέντρου φιλοξενούνταν γυναίκες και παιδιά.

«Ανθρωποκτονίες με πολλαπλά θύματα σημειώθηκαν σε εγκατάσταση κοινωνικής πρόνοιας νέων» στην οδό Ντάνκερστρασε (Dankersstrasse), ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της, η οποία εκδόθηκε στις 14:15 τοπική ώρα (12:15 GMT) τη Δευτέρα.

Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο

«Η περιοχή έχει αποκλειστεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε αργότερα ότι υπάρχουν και τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους ή τον αριθμό τους.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι γερμανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ZDF και RTL μετέδωσαν ότι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής, τα παιδιά που βρίσκονταν σε κοντινό παιδικό σταθμό παρέμειναν μέσα στο κτίριο κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ενώ στη συνέχεια οι γονείς παρέλαβαν τα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Η πόλη Στάντε βρίσκεται στο ομόσπονδο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου, και αριθμεί περίπου 50.000 κατοίκους.

Με πληροφορίες από BBC