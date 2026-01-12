Γερμανία: Σκάνδαλο σε επίλεκτη μονάδα του στρατού με καταγγελίες για παρενοχλήσεις και ναζιστικούς χαιρετισμούς

Οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας ερευνούν, σύμφωνα με τους Financial Times, δεκάδες καταγγελίες που αφορούν επίλεκτο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Στο επίκεντρο, συγκεκριμένα, βρίσκεται το 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών που εδρεύει στο Τσβάιμπρικεν της Ρηνανίας-Παλατινάτου, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες, στρατιωτικοί της μονάδας κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση συναδέλφων τους, χρήση ναρκωτικών, επιδείξεις ναζιστικών συμβόλων και αντίστοιχους χαιρετισμούς, και για εκφοβισμό και βία εντός των εγκαταστάσεων.

Η υπόθεση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τη Γερμανία, καθώς το Βερολίνο επιχειρεί να ενισχύσει τον στρατό και να αυξήσει τις προσλήψεις, υπό τον φόβο ρωσικής επιθετικότητας και με φόντο τη φιλοδοξία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τον διεθνή ρόλο της χώρας στον τομέα της άμυνας.

Γερμανία: «Σοκαρισμένος» ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους δήλωσε «σοκαρισμένος» από τις αποκαλύψεις, υπογραμμίζοντας ότι οι πρακτικές που καταγγέλλονται «έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις θεμελιώδεις αξίες των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων». Παράλληλα, δέχεται κριτική επειδή μίλησε δημόσια για την υπόθεση αρκετούς μήνες αφότου είχαν γίνει οι πρώτες καταγγελίες.

Συνολικά, ο γερμανικός στρατός έχει εξετάσει 55 υπόπτους: τρεις στρατιωτικοί έχουν ήδη αποπεμφθεί, ενώ σε βάρος άλλων 19 κινείται διαδικασία απομάκρυνσης. Δεκαέξι υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, κυρίως για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, αλλά και για υποκίνηση μίσους και χρήση απαγορευμένων εξτρεμιστικών συμβόλων.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ύπαρξη «ακροδεξιού, ανοικτά αντισημιτικού πυρήνα» εντός της μονάδας, με προσβλητικές εκφράσεις, πορνογραφικά σχόλια, απειλές βιασμού και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, γυναίκες στρατιωτικοί -που αποτελούν περίπου το 5% της μονάδας- ήταν συχνά στόχος τέτοιων συμπεριφορών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν επίσης καταγγελίες για ακραία βία στην εκπαίδευση, ακόμη και περιστατικό όπου αξιωματικός φέρεται να έστρεψε όπλο προς υφισταμένους του.

Γερμανία: Πλήγμα στην εικόνα του στρατού της

Το σκάνδαλο ρίχνει βαριά σκιά στα σχέδια της κυβέρνησης του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταστήσει τη Γερμανία τη «ισχυρότερη συμβατική στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη». Βουλευτές της αντιπολίτευσης προειδοποιούν ότι οι αποκαλύψεις πλήττουν όχι μόνο τη συγκεκριμένη μονάδα, αλλά την αξιοπιστία των ενόπλων δυνάμεων συνολικά, σε μια περίοδο που η χώρα χρειάζεται να προσελκύσει νέο προσωπικό.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας, την ίδια ώρα, ανακοίνωσαν την εφαρμογή ειδικού «σχεδίου δράσης» για τις αερομεταφερόμενες δυνάμεις, με στόχο την ενίσχυση της ηγεσίας, της εκπαίδευσης και της προσήλωσης στις δημοκρατικές αξίες. «Η βία, ο σεξισμός και ο εξτρεμισμός δεν έχουν καμία θέση στις ένοπλες δυνάμεις μας», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γερμανικός στρατός βρίσκεται αντιμέτωπος με παρόμοια κρίση. Το 2020 είχε διαλυθεί ολόκληρη επίλεκτη μονάδα ειδικών δυνάμεων λόγω «τοξικής ηγεσίας» και εξτρεμιστικών τάσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί και άλλες υποθέσεις ακροδεξιού εξτρεμισμού.

