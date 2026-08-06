Γερμανία: «Σενάριο υβριδικής επίθεσης» βλέπει πίσω από τον εντοπισμό drone που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε σήμερα ότι ο εντοπισμός ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας συνιστά «μια νέα διάσταση» στις απειλές, κάνοντας λόγο για ένα πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης».

«Τίποτα σε αυτή την υπόθεση δεν υποδηλώνει ότι ήταν πράξη ενός ερασιτέχνη. Αντιμετωπίζουμε μια επαγγελματική υβριδική απειλή, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε", δήλωσε ο υπουργός. Στην απειλή αυτή είναι πιθανό να εμπλέκονται «ξένες δυνάμεις», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον Ντόμπριντ, θα ήταν «πολύ απλοϊκό» να σκεφτούμε ότι ένα μόνο μέτρο θα ήταν αρκετό για την αντιμετώπιση αυτού του είδους απειλής, και το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει στόχο «να συμβάλλει σε ένα αίσθημα ανασφάλειας» στη Γερμανία.

Ο υπουργός αρνήθηκε, ωστόσο, να κάνει εικασίες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την υπόθεση αυτή, λέγοντας ότι τα θέματα αυτά ανήκουν πλέον στην έρευνα.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε για δύο ώρες στο αεροδρόμιο της Λειψίας /Χάλε, στην ανατολική Γερμανία, μετά τον εντοπισμό ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μετέφερε "άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό", ο οποίος στη συνέχεια εξουδετερώθηκε, σύμφωνα με τους Γερμανούς ερευνητές..

Το περιστατικό αυτό ήταν ο λόγος που έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο και διαταράχθηκε η εναέρια κυκλοφορία.

Σε δεύτερο χρόνο, ένα αεροπλάνο cargo της DHL που διέκοψε την προσέγγιση για προσγείωση, μετά τον ελιγμό αυτό συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, κάτι που προκάλεσε ελαφρές ζημιές στο αεροπλάνο όπως διαπιστώθηκε μετά την άφιξή του στο Ανόβερο, στη βορειοδυτική Γερμανία.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε είναι ένας από τους σημαντικότερους εφοδιαστικούς κόμβους της Γερμανίας και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού και πολιτικού υλικού στην Ουκρανία, η οποία υποστηρίζεται από το Βερολίνο από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στο έδαφός της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ