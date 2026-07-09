Γερμανία: Ποινή φυλάκισης 10 ετών στον Έλληνα που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου

Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε το περιφερειακό δικαστήριο του Τσβαϊμπρίκεν στον Έλληνα υπήκοο που κατηγορείται για τον θάνατο ελεγκτή σε τρένο στη Ρηνανία - Παλατινάτο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο 26χρονος Έλληνας φέρεται να μην διέθετε εισιτήριο και να διαπληκτίσθηκε με τον 36χρονο ελεγκτή, τον οποίο κατόπιν γρονθοκόπησε, προκαλώντας του εγκεφαλική αιμορραγία, συνεπεία της οποίας ήταν να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.

Γερμανία: Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό στη νοτιοδυτική Γερμανία καταγράφηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ, κοντά στο Καϊζερσλάουτερν.

Σύμφωνα με τη Bild, ο ελεγκτής ζήτησε εισιτήρια από ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών. Από την ομάδα αυτή, ο 26χρονος επιτέθηκε στον συνοδό, αφού προηγήθηκε διαπληκτισμός επειδή δεν διέθετε εισιτήριο.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό μέσο, ο άνδρας σηκώθηκε, έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε με γροθιές. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο συνοδός προσπάθησε να αποκλιμακώσει την ένταση και διατήρησε αποστάσεις. Όταν τελικά ζήτησε από τον 26χρονο να αποβιβαστεί, εκείνος του επιτέθηκε και άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι. Ο 36χρονος κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας έφτασε περίπου δέκα λεπτά μετά το περιστατικό και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. Δέκα λεπτά αργότερα, γιατρός επειγόντων περιστατικών ανέλαβε τη φροντίδα του τραυματία. Ο 26χρονος συνελήφθη επιτόπου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ελεγκτής υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

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