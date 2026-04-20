Γερμανία: Πιθανή η αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ

Η Γερμανία προχωρεί ήδη σε συγκεκριμένο σχεδιασμό για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες, Κυριακή, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Το σχεδιάζουμε. Κάνουμε ασκήσεις γι' αυτό - και σε σχέση με πιθανούς εταίρους και με το πώς θα μπορούσε να δομηθεί μια τέτοια επιχείρηση», δήλωσε ο Πιστόριους στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ARD.

Πρόσθεσε ότι δεν θα έκανε σωστά τη δουλειά του, αν δεν γίνονταν ήδη τέτοιες προετοιμασίες.

Σε πρώιμο στάδιο μία αποστολή γερμανικών δυνάμεων

Ο ίδιος υπογράμμισε ωστόσο ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη θα περιλάμβαναν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του διεθνούς δικαίου και μια εντολή από την Μπούντεσταγκ, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, δήλωσε προσθέτοντας: «Απέχουμε ακόμα απ' αυτό».

Ο Πιστόριους επισήμανε τις δυνατότητες του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στη ναρκαλιεία, λέγοντας ότι η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Πιστόριους δήλωσε πως η ανάμιξη της Γερμανίας δεν θα είναι συμβολική ούτε θα χρησιμεύσει για να σταλούν πολιτικά μηνύματα, αλλά θα αφορά την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. «Ανέκαθεν λέγαμε ότι αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, όμως επηρεαζόμαστε από τις συνέπειές του», δήλωσε.

Αναγκαία η συμμετοχή των ΗΠΑ

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι μια ενδεχόμενη αποστολή θα απαιτούσε από το Πολεμικό Ναυτικό να επαναπροσδιορίσει άλλες αποστολές, επισημαίνοντας: «Μπορούμε να αναπτύξουμε τον εξοπλισμό μας μόνο μία φορά».

Περιέγραψε την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ ως απρόβλεπτη αυτή τη στιγμή, με περισσότερες από 20 επιθέσεις να έχουν αναφερθεί εναντίον εμπορικών πλοίων.

Ο Πιστόριους δήλωσε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί πώς η ασφάλεια της υδάτινης διόδου θα μπορούσε να διασφαλισθεί χωρίς την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η μη συμμετοχή των ΗΠΑ «δεν θα ήταν κάτι συνετό στρατιωτικά και πολιτικά θα έστελνε λάθος μήνυμα».

Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ βάσει ενός νέου νομικού καθεστώτος, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρεσβευτής στη Μόσχα, σύμφωνα με την εφημερίδα Vedomosti.

Ο πρεσβευτής Καζέμ Ζαλαλί δήλωσε πως οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν απέτυχαν, καθώς ο διακηρυγμένος στόχος τους ήταν να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος και εντούτοις η Ισλαμική Δημοκρατία είναι τώρα περισσότερο ενωμένη απ' ό,τι πριν.

«Το Ιράν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση. Βάσει των μέτρων ασφαλείας και του νομικού καθεστώτος των Στενών του Ορμούζ, τα πλοία μπορούν να διέρχονται», δήλωσε ο Ζαλαλί, σύμφωνα με τη Vedomosti.