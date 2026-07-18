Γερμανία: Παραιτείται ο επικεφαλής της Κ.Ο. του CDU επειδή απέκτησε παιδί με παρένθετη μητέρα

Ο Γιενς Σπαν, υψηλόβαθμος πολιτικός στη Γερμανία και στενός σύμμαχος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), επειδή απέκτησαν με τον σύζυγό του παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, μια πρακτική την οποία είχε επικρίνει στο παρελθόν και στην οποία το κόμμα του αντιτίθεται σθεναρά.

Η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία, μια πολιτική που ο Γιενς Σπαν αρνήθηκε να «χαλαρώσει» όταν ήταν υπουργός Υγείας το 2020, όταν ο ίδιος και ο σύζυγός του, Ντάνιελ Φούνκε, είχαν προσφύγει στη βοήθεια μιας παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ.

Γερμανία: Η δήλωση του Σπαν και η πρώτη αντίδραση Μερτς

Το 2015 είχε δηλώσει ότι «ως ομοφυλόφιλος άνδρας και χριστιανός, μου είναι προσωπικά πολύ δύσκολο να δεχτώ την ιδέα μιας "ενοικιαζόμενης μήτρας"». Ωστόσο, έγινε πατέρας μέσω παρένθετης μητέρας την Τετάρτη, σχολιάζοντας στη γερμανική εφημερίδα Bild: «Είναι η μεγαλύτερη χαρά μας. Αυτό το συναίσθημα είναι σχεδόν αδύνατο να το περιγράψει κανείς με λόγια».

Μετά τις αντιδράσεις στο κόμμα, το Σάββατο ανέφερε: «Συνειδητοποίησα ότι η προσωπική μου ευτυχία -το να δημιουργήσω μια οικογένεια μαζί με τον σύζυγό μου και να γίνω πατέρας- δεν είναι συμβατή με το πολιτικό μου αξίωμα».

Ο καγκελάριος Μερτς χαρακτήρισε την απόφασή του «σωστή» και «αναπόφευκτη».

«Η αξιοπιστία είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα στην πολιτική», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου του Σπαν.

Jens Spahn, a senior leader in Chancellor Friedrich Merz’s conservative party, resigned after coming under pressure for fathering a child through a surrogate in the US despite previously opposing legalization of the practice in Germany. https://t.co/jMrUQCnHoH — Bloomberg (@business) July 18, 2026

Γερμανία: Αντιδράσεις στο CDU - Τον κατηγορούν για υποκρισία

Ο Σπαν δέχεται «κύμα» επικριτικών σχολίων κυρίως μέσα από το κόμμα του, με τα περισσότερα να τον κατηγορούν για υποκρισία. «Οι πολιτικοί που θέτουν πρότυπα για τους άλλους πρέπει να κρίνονται και οι ίδιοι με βάση αυτά», δήλωσε στο BBC η Μάριον Ρόζιν του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμμματος της Θουριγγίας και μέλος της Ένωσης Γυναικών. «Αν χαθεί αυτή η αξιοπιστία, η παραίτηση είναι αναπόφευκτη», λέει.

Η παρένθετη μητρότητα στη Γερμανία τιμωρείται με φυλάκιση τριών ετών ή πρόστιμο, και πολλά ζευγάρια επιλέγουν να πραγματοποιήσουν εγκυμοσύνες μέσω παρένθετης μητέρας στο εξωτερικό.

Τον Φεβρουάριο, όταν η παρένθετη μητέρα του παιδιού του Σπαν βρισκόταν περίπου στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) ψήφισαν υπέρ της διατήρησης της απαγόρευσης σε συνέδριο του κόμματος.

CDU: «Ο Γενς Σπαν δεν μπορεί πλέον να παραμείνει στη θέση του»

Ο Σπαν, 46 ετών, μια από τις πιο δημοφιλείς φωνές της δεξιάς πτέρυγας που πιέζει για μια πιο σκληρή στάση στο θέμα της μετανάστευσης, αρχικά προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε συνεντεύξεις στα ΜΜΕ. Δήλωσε στην εφημερίδα «Bild» ότι «αγωνίστηκε εσωτερικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων και για το θέμα της παρένθετης μητρότητας», προτού το ζευγάρι πάρει την τελική απόφασή του.

Ωστόσο, αυτό δεν κατάφερε να κατευνάσει τους επικριτές του, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμα στελέχη του ίδιου του κόμματός του. «Ο Γενς Σπαν δεν μπορεί πλέον να παραμείνει στη θέση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρέπει να παραιτηθεί», δήλωσε την Παρασκευή στην εφημερίδα «Bild» ο Daniel Peters, ηγέτης της CDU στο ομόσπονδο κράτος του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ήταν «εντελώς απαράδεκτο» ο Σπαν να ψηφίζει με έναν τρόπο ως υψηλόβαθμος πολιτικός της CDU και στη συνέχεια να «ενεργεί εντελώς διαφορετικά ως ιδιώτης».

Συνάδελφος του Σπαν στο κόμμα και εκπρόσωπος για θέματα υγείας δήλωσε ότι το ζήτημα αφορά την πολιτική αξιοπιστία του Σπαν, και όχι το παιδί του, λέγοντας: «Όποιος υποστηρίζει πολιτικά τους κανόνες θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει με σαφήνεια γιατί αυτοί οι κανόνες προφανώς δεν ισχύουν για τον ίδιο προσωπικά».

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian