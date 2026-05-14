Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης

Οι εισαγγελικές αρχές στη Γερμανία απέδωσαν κατηγορίες σε έναν παιδίατρο για 130 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ των οποίων και βιασμός παιδιών, τα περισσότερα από τα οποία ήταν υπό τη φροντίδα του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και ώθησε τις κλινικές να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των νέων.

Ο 46χρονος γιατρός, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, βρίσκεται υπό κράτηση από τον Νοέμβριο, αφού μια μητέρα υποψιάστηκε ότι το παιδί της είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και ειδοποίησε τις αρχές. Ο γιατρός εργαζόταν σε κλινικές στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο.

Ανακοινώνοντας τις κατηγορίες αυτή την εβδομάδα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τα φερόμενα εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ του 2013 και του 2025. Δεν διευκρίνισαν πόσα παιδιά πιστεύεται ότι έχουν πέσει θύματα κακοποίησης.

Η υπόθεση του παιδιάτρου στη Γερμανία

«Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για αδικήματα κατά της σεξουαλικής αυτονομίας σε συνολικά 130 περιπτώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν κατηγορίες για σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και βιασμό», ανέφερε η εισαγγελία στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Πότσδαμ, σε δήλωση την Τετάρτη.

Ο γιατρός φέρεται να έχει διαπράξει τα περισσότερα από τα αδικήματα «κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων» σε συγκεκριμένες κλινικές.

«Ο κατηγορούμενος παραμένει σε προδικαστική κράτηση», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν στις 6 Μαΐου. Ένα περιφερειακό δικαστήριο στο Πότσδαμ θα αποφασίσει τώρα εάν θα προχωρήσει σε δίκη.

Κατά τη στιγμή της σύλληψης του παιδίατρου, οι ερευνητές κατάσχεσαν συσκευές αποθήκευσης δεδομένων που πιστεύεται ότι περιέχουν σχετικές εικόνες.

Η εφημερίδα «Bild» ανέφερε ότι η καταγγελία της μητέρας υποβλήθηκε μετά την υποτιθέμενη επίθεση που δέχτηκε το παιδί της, ενώ νοσηλευόταν στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου του Ράτενοβ.

Η απάντηση των κλινικών

Αφού η υπόθεση ήρθε στο φως τον Ιανουάριο, ο όμιλος των κλινικών στις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά, δήλωσε ότι διεξήγαγε εσωτερική έρευνα με τη βοήθεια ειδικών. Όπως αναφέρθηκε, αποκαλύφθηκε ότι το «πρωτόκολλο των τεσσάρων "ματιών"», σύμφωνα με το οποίο πρέπει να είναι παρόντες δύο άνθρωποι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ενός παιδιού, δεν τηρούνταν πάντα.

«Οι κατηγορίες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους», δήλωσε ο ιατρικός διευθυντής του ομίλου, Μίκε Λεχσνάου.

Αφού ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες, ο όμιλος εξέδωσε δεύτερη δήλωση, αναφέροντας ότι θα «υποστηρίξει πλήρως» τους εισαγγελείς και θα παράσχει κάθε σχετική πληροφορία. «Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους τους ασθενείς που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη, καθώς και στις οικογένειές τους», ανέφερε.

Τον περασμένο Μάιο στη Γαλλία, ένας πρώην χειρουργός καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης μετά από μια δίκη τριών μηνών για τη σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων ασθενών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν κάτω των 15 ετών, στην μεγαλύτερη δίκη για κακοποίηση ανηλίκων στην ιστορία της χώρας.

Ο Ζοέλ Λε Σκουαρνέκ, τότε 74 ετών, εργαζόταν ως χειρουργός του πεπτικού συστήματος σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη τη Βρετάνη και τη δυτική Γαλλία, χειρουργώντας συχνά παιδιά με σκωληκοειδίτιδα.

Κατηγορήθηκε για 111 βιασμούς και 189 σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 1989 και 2014 σε δώδεκα νοσοκομεία. Πολλά από τα παιδιά που κακοποίησε ήταν υπό αναισθησία ή ξυπνούσαν μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Ορισμένα κακοποιήθηκαν στα νοσοκομειακά τους κρεβάτια. Η μέση ηλικία τους ήταν 11 ετών.

Η απόφαση αύξησε την πίεση προς τη γαλλική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του συστήματος υγείας και δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από Guardian