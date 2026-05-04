Γερμανία: Όσα γνωρίζουμε για τον δράστη που παρέσυρε πλήθος με το αυτοκίνητό του στη Λειψία

Πληροφορίες για τον φερόμενο ως δράστη της σημερινής επίθεσης στη Λειψία της Γερμανίας, αποκαλύπτονται σταδιακά.

Υπενθυμίζεται πως αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι.

Ο φερόμενος ως δράστης έπεσε με το αυτοκίνητό του - με μεγάλη ταχύτητα - επάνω σε περαστικούς σε κεντρικό σημείο της Λειψίας. Πρόκειται για έναν 33χρονο Γερμανό και κάτοικο της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Σαξονίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητο και συνελήφθη άμεσα και ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Είχε «ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο», ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας και απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό.

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο n-tv, στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο στα οποία διακρίνεται ένας αδύνατος άνδρας με σχεδόν τελείως ξυρισμένο κεφάλι και καλυμμένο από τατουάζ το αριστερό του χέρι. Στα ηχητικά αρχεία, ακούγεται επίσης να φωνάζει, «Κάντε το να σταματήσει».

Για μια «φρικτή πορεία ανεξέλεγκτης μανίας» μίλησε ο δήμαρχος της Λειψίας, Burkhard Jung, περιγράφοντας το περιστατικό.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες και παρευρισκόμενοι λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη λόγω του σοκ που υπέστησαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας, όταν ο δράστης έριξε το αυτοκίνητό του, ένα Volkswagen Taigo, με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 70-80 χλμ./ώρα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, κοντά στην πλατεία Augustusplatz και στον ναό του Αγίου Νικολάου.

