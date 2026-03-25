Γερμανία: Οι μετανάστες ευθύνονται εν μέρει για την «έκρηξη» της βίας, λέει ο Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι για την «έκρηξη» της βίας στη χώρα, ευθύνονται εν μέρει μετανάστες, προκαλώντας αντιδράσεις.

Με αφορμή μια συζήτηση σχετικά με την ψηφιακή βία κατά των γυναικών, μετά την αποκάλυψη της καταγγελίας γνωστής ηθοποιού σε βάρος του πρώην συζύγου της, ο Μερτς τοποθετήθηκε, λέγοντας πως ομάδες μεταναστών ευθύνονται εν μέρει για την «έκρηξη» των κρουσμάτων τόσο ψηφιακής όσο και αναλογικής βίας στη χώρα.

«Δεν θέλω να υποβαθμίσω το θέμα», είπε και, απαντώντας στην κριτική κυρίως των Πρασίνων ότι δεν αναφέρεται στο θέμα της συζήτησης, σχολίασε: «Δεν είναι μόνο οι γυναίκες σε αυτή τη χώρα που συζητούν και μιλάνε για αυτό το θέμα, αλλά και πολλοί άνδρες - και εγώ είμαι ένας από αυτούς».

Τέλος, αναφερόμενος στις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, έκανε λόγο για επεξεργασία νόμου για την ηλεκτρονική παρακολούθηση με «βραχιολάκι», αλλά και για αποθήκευση διευθύνσεων IP, προκειμένου να διευκολυνθεί η δίωξη εγκλημάτων στον ψηφιακό χώρο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ