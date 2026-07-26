Γερμανία: Ο υπουργός Μεταφορών ζητά την απομάκρυνση του από τον καγκελάριο Μέρτς

Ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας, Πάτρικ Σνάιντερ, δήλωσε ότι πρόκειται να ζητήσει από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του.

«Βγάζω τα αναγκαία συμπεράσματα από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και, ταυτόχρονα, επιθυμώ να βάλω τέλος σε μία ανάξια κατάσταση που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση της αναγκαίας, αντικειμενικής εργασίας», ανέφερε ο Σνάιντερ σε δήλωσή του προς το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa την Κυριακή.

Ich werde den Bundeskanzler bitten, dem Bundespräsidenten vorzuschlagen, mich aus dem Amt des Bundesministers für Verkehr zu entlassen. — Patrick Schnieder (@PSchnieder) July 26, 2026

Γερμανία: O Μερτς θα προτείνει την αντικατάσταση του Σνάιντερ

Ο Μερτς ανακοίνωσε την Παρασκευή ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου και δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Σνάιντερ συγκαταλεγόταν μεταξύ των υπουργών που επρόκειτο να απομακρυνθούν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο καγκελάριος δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με το συγκεκριμένο υπουργικό χαρτοφυλάκιο.

Στη Γερμανία επικρατεί δυσαρέσκεια για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και των υποδομών, οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρές φθορές.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο Μερτς θα προτείνει την αντικατάσταση του Σνάιντερ από τον κοινοβουλευτικό διευθυντή της συντηρητικής παράταξης, Στέφεν Μπίλγκερ, στη θέση του υπουργού Μεταφορών.

Γερμανία: Επικρίσεις στον Μερτς για τον χειρισμό της υπόθεσης Σνάιντερ

Ο Μερτς έχει δεχθεί επικρίσεις, αφού την Παρασκευή παραδέχθηκε ότι εξετάζει ευρύτερες αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο.

Στο ομόσπονδο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, από όπου κατάγεται ο Σνάιντερ, η υπόθεση χαρακτηρίστηκε «επικοινωνιακή καταστροφή».

«Δεν καταλαβαίνουμε τον καγκελάριο», δήλωσε στην εφημερίδα Tagesspiegel ο βουλευτής Μίχαελ Λούντβιχ, μέλος του κεντροδεξιού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) του Μερτς.

«Έχουμε έναν ικανό, εργατικό και ιδιαίτερα εκτιμώμενο υπουργό Μεταφορών, ο οποίος γνωρίζει ότι πρόκειται να αποπεμφθεί, κανείς δεν γνωρίζει γιατί ούτε ποιος θα τον διαδεχθεί», πρόσθεσε ο Λούντβιχ.

Η αναταραχή αυτή ακολουθεί την παραίτηση του πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Γενς Σπαν, η οποία προκάλεσε μια σειρά αλλαγών σε κυβερνητικές θέσεις στη συντηρητική κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από DW