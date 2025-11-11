Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάιερ ζητά να τεθεί εκτός νόμου το AfD

Σαφή θέση υπέρ της απαγόρευσης του ακροδεξιού κόμματος AfD πήρε ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, με δηλώσεις του στις 9 Νοεμβρίου, ημερομηνία-ορόσημο για τη γερμανική ιστορία.

Ο Σταϊνμάιερ, μιλώντας ανήμερα της επετείου της Πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, της Νύχτας των Κρυστάλλων και της ανακήρυξης της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, προειδοποίησε για την επανεμφάνιση επικίνδυνων τάσεων και ζήτησε από τα κόμματα του «δημοκρατικού τόξου» να αποκλείσουν κάθε συνεργασία με το AfD, το οποίο καλπάζει στις δημοσκοπήσεις.

«Η δημοκρατία μας πρέπει να είναι ικανή να υπερασπίζεται τον εαυτό της», τόνισε ο Γερμανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι το Σύνταγμα προβλέπει την απαγόρευση κομμάτων που στρέφονται κατά του φιλελεύθερου και δημοκρατικού πολιτεύματος.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες τοποθετήσεις ορισμένων στελεχών των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), που δεν απέκλεισαν πιθανή μελλοντική συνεργασία με την ακροδεξιά, ο Σταϊνμάιερ προειδοποίησε ότι η «πολιτική κανονικοποίηση» των αντιδημοκρατικών δυνάμεων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. «Η προσπάθεια να τιθασευτούν οι αντιδημοκράτες μέσω της εξουσίας απέτυχε οικτρά στη Βαϊμάρη», σημείωσε με νόημα.

Η συζήτηση για πιθανή απαγόρευση του AfD δεν ανήκει στον πρόεδρο αλλά στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ωστόσο η παρέμβασή του αναζωπύρωσε τον δημόσιο διάλογο στη Γερμανία.

Ο επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) υποστήριξε ότι «ο στόχος μιας απαγόρευσης πρέπει να εξεταστεί σοβαρά», ενώ οι μυστικές υπηρεσίες έχουν ήδη χαρακτηρίσει το AfD αντισυνταγματικό και ακροδεξιό.

Την ώρα που το κόμμα συγκεντρώνει 26%–27% σε εθνικό επίπεδο και 40% σε κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας, όπως η Σαξονία-Άνχαλτ, το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον πρώτο ακροδεξιό κυβερνήτη από το 1945 προκαλεί έντονο προβληματισμό στη χώρα.