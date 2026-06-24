Γερμανία: Ο Μερτς υπέρ της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη

Η Γερμανία θα αυξήσει σταδιακά το όριο συνταξιοδότησης σε περίπου 70 έτη έως τις αρχές της δεκαετίας του 2090, σύμφωνα με συστάσεις που υποστηρίζει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Οι αλλαγές αποτελούν μέτρο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος εν όψει της γήρανσης του πληθυσμού.

Παρουσιάζοντας τα πορίσματά της την Τρίτη, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε για να διερευνήσει τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα ανέφερε ότι το όριο συνταξιοδότησης θα πρέπει να συνδέεται με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση θα πρέπει να καταργηθεί.

«Κανένας πολίτης δεν χρειάζεται να ανησυχεί», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι τα μέτρα θα αποτρέψουν την κατάρρευση του καταπονημένου συνταξιοδοτικού συστήματος και θα ενισχύσουν το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των γενεών. Οι νέοι, υποστήριξε, θα βρουν «λόγο για αισιοδοξία» χάρη στα μέτρα αυτά, τα οποία θα «απαλλάξουν» τους ώμους τους από ένα «τεράστιο βάρος».

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Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων πραγματοποίησε πολύωρες καθημερινές συνεδριάσεις από τον Ιανουάριο έως την παρουσίαση του σχεδίου 33 σημείων την Τρίτη.

Μεταξύ των βασικών συστάσεών της περιλαμβάνεται η επένδυση των υποχρεωτικών εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών στο χρηματιστήριο, με στόχο την αύξηση και τη διασφάλιση της αξίας του ταμείου για τις μελλοντικές γενιές. Προτείνει επίσης την επέκταση των υποχρεωτικών συνταξιοδοτικών εισφορών ώστε να συμπεριληφθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αυτοαπασχολούμενοι.

Η τρέχουσα ηλικία συνταξιοδότησης για όσους συνταξιοδοτηθούν στις αρχές της δεκαετίας του 2030 στη Γερμανία είναι τα 67 έτη, αριθμός που καθορίστηκε πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Η επιτροπή ανέφερε ότι η ηλικία αυτή θα πρέπει να αυξηθεί σταδιακά, σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής, φτάνοντας περίπου στα 70 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2090.

Η Γερμανία έχει έναν από τους πληθυσμούς με τον ταχύτερο ρυθμό γήρανσης στον κόσμο και, όπως πολλές δυτικές χώρες, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του πώς να διασφαλίσει το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος, όταν όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τις συντάξεις όλο και περισσότερων συνταξιούχων που ζουν όλο και περισσότερο.

Η κυβέρνηση ελπίζει να ψηφίσει τις μεταρρυθμίσεις πριν από τη θερινή διακοπή τον επόμενο μήνα, αν και πρέπει ακόμη να συζητηθούν και να ψηφιστούν στο κοινοβούλιο. «Όλα τα στοιχεία αυτού του πακέτου μεταρρυθμίσεων πρέπει τώρα να εφαρμοστούν γρήγορα», δήλωσε ο Μερτς, επιμένοντας: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή».

Ο ηγέτης των συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών δήλωσε ότι η συνασπιστική του κυβέρνηση ήταν ενωμένη στην πρόθεσή της να μην εμπλακεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τη διατύπωση, αφού ορισμένα αριστερά μέλη της κυβέρνησης από τους μικρότερους εταίρους του συνασπισμού, τους Σοσιαλδημοκράτες, καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, είχαν αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη ορισμένων από τις συστάσεις.

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Όσοι είναι αντίθετοι επέκριναν την πρόταση να καταργηθεί το δικαίωμα όσων έχουν εργαστεί για 45 χρόνια να συνταξιοδοτηθούν στα 63 χωρίς καμία μείωση της σύνταξής τους, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα τιμωρούσε όσους ασκούν σωματικά απαιτητικά και χαμηλόμισθα επαγγέλματα, όπως οι οικοδόμοι ή οι φροντιστές. Οι ειδικοί επισήμαναν ότι αυτό είχε συχνά ωφελήσει άνδρες σε καλά αμειβόμενες θέσεις που διέθεταν αποδεδειγμένο αδιάλειπτο ιστορικό απασχόλησης.

«Δεν μπορούμε να απομονώσουμε ή να απορρίψουμε μεμονωμένα μέτρα», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι η επιτροπή μεταρρύθμισης είχε δημιουργήσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο… που λειτουργεί ως σύνολο».

Ο Μερτς βρίσκεται υπό πίεση να αποδείξει ότι η κυβέρνησή του – η οποία βρίσκεται στην εξουσία για λίγο περισσότερο από ένα έτος, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες στις δημοσκοπήσεις και μαστίζεται από εσωτερικές διαμάχες – μπορεί να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της για ριζικές οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την παραπαίουσα οικονομία της Γερμανίας.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας είναι το παλαιότερο κρατικό σύστημα του είδους του στον κόσμο. Εισήχθη από τον καγκελάριο Όττο φον Μπίσμαρκ το 1889, κυρίως για πολιτικούς λόγους, καθώς ήλπιζε να υπονομεύσει την άνοδο του σοσιαλιστικού κινήματος απομακρύνοντας τους εργαζόμενους από τα συνδικάτα και εστιάζοντας την αφοσίωσή τους στη Γερμανική Αυτοκρατορία.

Η αρχική ηλικία συνταξιοδότησης ορίστηκε στα 70 έτη, μια ηλικία που εκείνη την εποχή πολύ λιγότεροι εργαζόμενοι έφταναν. Λίγο περισσότερο από 200 χρόνια μετά την καθιέρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η ηλικία συνταξιοδότησης ενδέχεται να επανέλθει στα 70 έτη για όσους γεννηθούν από το 2021 και μετά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του 2024, περίπου το 23% των Γερμανών – ή 19 εκατομμύρια – είναι 65 ετών και άνω, σε σύγκριση με μόλις το 15% το 1991. Ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής για τους άνδρες είναι 78,5 έτη και 83,2 έτη για τις γυναίκες.

Οι επικριτές ανέφεραν ότι η εξάρτηση από την κεφαλαιαγορά στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων ήταν ανεπιθύμητη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστάθεια, ειδικά σε μια περίοδο που η οικονομία παρουσίαζε κακή πορεία. Οι Γερμανοί είναι γενικά συχνά απρόθυμοι να επενδύουν, προτιμώντας να χρησιμοποιούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου.

Ο Μερτς, πρώην τραπεζίτης επενδύσεων, τόνισε τη σημασία της υιοθέτησης μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής. «Η χρήση της κεφαλαιαγοράς στο νόμιμο συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ίσως ο βασικός παράγοντας που καθορίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και σταθερότητα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian