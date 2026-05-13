Γερμανία: Ο 26χρονος Έλληνας ομολόγησε τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου

Ο 26χρονος Έλληνας, που είχε κατηγορηθεί για τη θανατηφόρα επίθεση σε ελεγκτή τρένου σε περιφερειακό συρμό κοντά στο Κάιζερσλαουτερν της Γερμανίας, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, σύμφωνα με την εισαγγελία του Τσβάιμπρουκεν.

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ο ελεγκτής στη Γερμανία δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο τρένο έπειτα από διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον εργαζόμενο των σιδηροδρόμων, ωστόσο αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Γερμανία: Τι είπε στην ομολογία του ο 26χρονος Έλληνας

Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ο 26χρονος Έλληνας στη Γερμανία υποστήριξε επίσης ότι έχει μερικά κενά μνήμης σχετικά με όσα συνέβησαν τη στιγμή της επίθεσης.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο δικαστικής εξέτασης και ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης που πραγματοποιείται για την υπόθεση.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή συμπεράσματα της ψυχιατρικής αξιολόγησης του κατηγορούμενου.

Γερμανία: Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό στη νοτιοδυτική Γερμανία καταγράφηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ, κοντά στο Καϊζερσλάουτερν.

Σύμφωνα με τη Bild, ο ελεγκτής ζήτησε εισιτήρια από ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών. Από την ομάδα αυτή, ο 26χρονος επιτέθηκε στον συνοδό, αφού προηγήθηκε διαπληκτισμός επειδή δεν διέθετε εισιτήριο.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό μέσο, ο άνδρας σηκώθηκε, έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε με γροθιές. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο συνοδός προσπάθησε να αποκλιμακώσει την ένταση και διατήρησε αποστάσεις. Όταν τελικά ζήτησε από τον 26χρονο να αποβιβαστεί, εκείνος του επιτέθηκε και άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι. Ο 36χρονος κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας έφτασε περίπου δέκα λεπτά μετά το περιστατικό και ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. Δέκα λεπτά αργότερα, γιατρός επειγόντων περιστατικών ανέλαβε τη φροντίδα του τραυματία. Ο 26χρονος συνελήφθη επιτόπου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ελεγκτής υπέκυψε στα βαριά τραύματά του και κατέληξε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την εισαγγελία. Η νεκροψία-νεκροτομή έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Σε βάρος του 26χρονου Έλληνα έχει εκδοθεί ένταλμα κράτησης και σύμφωνα με τις αρχές αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Με πληροφορίες από focus.de, Bild