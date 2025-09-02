Έξι υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) έχουν πεθάνει τις τελευταίες εβδομάδες, λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές της 14ης Σεπτεμβρίου στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της χώρας, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Η αστυνομία τονίζει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η συγκυρία έχει τροφοδοτήσει εικασίες και συνωμοσιολογικά σενάρια.

Οι θάνατοι σημαίνουν ότι θα πρέπει να τυπωθούν εκ νέου ψηφοδέλτια, ενώ όσοι πολίτες είχαν ήδη ψηφίσει επιστολικά θα χρειαστεί να ξαναστείλουν την ψήφο τους. Στις εκλογές θα κατέβουν περίπου 20.000 υποψήφιοι, σε μια περιφέρεια 18 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου υπενθύμισε ότι υποψήφιοι και άλλων κομμάτων, όπως οι Πράσινοι και οι Σοσιαλδημοκράτες, έχουν επίσης αποβιώσει, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Η αστυνομία ανέφερε στο πρακτορείο DPA ότι οι τέσσερις πρώτοι θάνατοι οφείλονταν σε φυσικά αίτια ή δεν ανακοινώθηκαν για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής των οικογενειών, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους δύο επιπλέον υποψηφίους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η είδηση προκάλεσε θύελλα στο διαδίκτυο. Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, αναμετάδωσε ανάρτηση του απόστρατου οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ, ο οποίος χαρακτήρισε «στατιστικά σχεδόν αδύνατη» την αλληλουχία των θανάτων.

Ο επικεφαλής της AfD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Κάι Γκότσαλκ, κράτησε αποστάσεις, λέγοντας στο Politico ότι μέχρι στιγμής «τα στοιχεία που έχω δεν στηρίζουν αυτές τις υποψίες», αν και ζήτησε οι περιπτώσεις να διερευνηθούν με προσοχή και σεβασμό προς τις οικογένειες.

Η AfD κατέγραψε σημαντική άνοδο στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, φθάνοντας στη δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο, ενώ επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή της από τα ανατολικά κρατίδια προς τη δυτική Γερμανία. Το Μάιο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος είχε χαρακτηρίσει το κόμμα «εξτρεμιστικό», ωστόσο η διαδικασία «πάγωσε» προσωρινά λόγω δικαστικής προσφυγής. Σε τρία ανατολικά κρατίδια οι τοπικές οργανώσεις της AfD παραμένουν επισήμως υπό αυτήν την κατηγορία.

Η μάχη στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρώτο εκλογικό τεστ μετά τον σχηματισμό της νέας ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στις τελευταίες εκλογές του 2022 η AfD είχε περιοριστεί στο 5,4%, ωστόσο στις φετινές ομοσπονδιακές κάλπες συγκέντρωσε 16,8% στο ίδιο κρατίδιο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει ξανά αυτά τα ποσοστά.

