Γερμανία: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε σπίτι – Δύο νεκροί

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν όταν μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη στη στέγη κατοικίας στη βορειοδυτική Γερμανία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζεε, κοντά στο Όλντενμπουργκ. Το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε σπίτι και διαπέρασε την κεραμοσκεπή του.

Η αστυνομία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί νεκρός και ένας ακόμη αγνοούνταν. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στα συντρίμμια, επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες.

Τα θύματα ήταν δύο άνδρες, ηλικίας 65 και 77 ετών, από τη Βρέμη.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ χαρακτήρισε την επιχείρηση στα συντρίμμια μακρά και δύσκολη. Το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ οι ένοικοι του σπιτιού μπόρεσαν να επιστρέψουν στην κατοικία τους.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σπίτι.

Οι γερμανικές αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για να εξακριβώσουν τα αίτια της συντριβής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανή μηχανική βλάβη, τις καιρικές συνθήκες ή την πορεία που ακολουθούσε το αεροσκάφος πριν από την πτώση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ