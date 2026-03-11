Γερμανία: Μεταφέρει το προσωπικό των πρεσβειών της από Ιράν και Ιράκ

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι μετέφερε προσωρινά το προσωπικό ορισμένων διπλωματικών αποστολών της στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα η μετακίνηση αφορά το Ιράν και το Ιράκ, λόγω των απειλών για την ασφάλεια που προκαλεί η στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή.

«Το προσωπικό των εν λόγω αποστολών στο εξωτερικό έχει μεταφερθεί προσωρινά λόγω της τρέχουσας απειλητικής κατάστασης», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον πόλεμο»

Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ είχε ξεκαθαρίσει σε δημόσιες δηλώσεις του πως η Γερμανία δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο.

«Η Γερμανία δεν είναι εμπόλεμη. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Πιστόριους και σημείωσε ότι κορυφαία προτεραιότητα της Γερμανίας αυτήν τη στιγμή είναι η προστασία των Γερμανών πολιτών και στρατιωτών στην περιοχή, όπου η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δυναμική και επικίνδυνη».

Ο Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε επίσης σημαντική τη συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με το εάν οι ενέργειες του Ισραήλ και των ΗΠΑ συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου: «Πρέπει να είναι σαφές: Το διεθνές δίκαιο πρέπει να παραμείνει το κεντρικό σημείο αναφοράς για τις ενέργειές μας. Διότι είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι μια διεθνής τάξη μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα σταθερή μόνο εφόσον βασίζεται σε παγκοσμίως αναγνωρισμένους κανόνες που τουλάχιστον οι περισσότεροι άνθρωποι τηρούν», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας.

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας: Το Ιράν αγνόησε, υπονόμευσε και αγωνίστηκε εναντίον ακριβώς αυτών των κανόνων για δεκαετίες. Για χρόνια, η διεθνής κοινότητα προσπαθούσε να περιορίσει τον καταστροφικό ρόλο του Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων, κυρώσεων και διεθνών συμφωνιών. Χωρίς επιτυχία. Αντίθετα, ο καταστροφικός ρόλος του Ιράν στην περιοχή έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί», είπε ο Πιστόριους.