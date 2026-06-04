Διεθνή

Γερμανία: Κατέρρευσε το ρύγχος αεροσκάφους - Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν

Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών

The LiFO team
Φωτ. Χ

Στη Γερμανία τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρύγχος του.

Το αεροσκάφος ανήκε στη Lufthansa και βρισκόταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες.

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Όπως έγινε γνωστό, στις 13:45 (ώρα Ελλάδος) ο πρόσθιος τροχός υποχώρησε και το ρύγχος του αεροσκάφους προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των ατόμων που τραυματίστηκαν, χωρίς, όμως, να έχει διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους.

Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί.

Σύμφωνα με την Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, θα πρέπει να αναμένονται μεταβολές στην εναέρια κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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