Γερμανία: Κατέρρευσε το ρύγχος αεροσκάφους - Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν

Στη Γερμανία τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρύγχος του.

Το αεροσκάφος ανήκε στη Lufthansa και βρισκόταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες.

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Όπως έγινε γνωστό, στις 13:45 (ώρα Ελλάδος) ο πρόσθιος τροχός υποχώρησε και το ρύγχος του αεροσκάφους προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των ατόμων που τραυματίστηκαν, χωρίς, όμως, να έχει διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους.

Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί.

‼️Heridos varios empleados de Lufthansa al colapsar el tren de aterrizaje delantero de un avión en el aeropuerto de Frankfurt https://t.co/oeQaunFIdm pic.twitter.com/bmq3gpsCSC — 20minutos.es (@20m) June 4, 2026

Σύμφωνα με την Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, θα πρέπει να αναμένονται μεταβολές στην εναέρια κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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