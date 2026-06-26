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Γερμανία: Ισόβια στον δράστη της θανατηφόρας επίθεσης στο Μαγδεμβούργο

Όπως αναφέρθηκε στη δίκη, ο δράστης είχε προσχεδιάσει την επίθεση

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΚΡΟΙ ΙΣΟΒΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μαγδεμβούργου στον Ταλέμπ Αλ Αμπντουλμοζέν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης το 2024 και τον θάνατο έξι ανθρώπων, στη Γερμανία.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2024 ο 51χρονος Σαουδάραβας, ο οποίος είχε λάβει άσυλο στη Γερμανία, οδήγησε ένα ενοικιασμένο βαν μέσα στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου. Ένα αγόρι εννέα ετών και πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά.

Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου, αμέσως μετά την επίθεση.

Ο δράστης είχε σχεδιάσει την επίθεση στο Μαγδεμβούργο

Σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο Αλ Αμπντουλμοζέν είχε σχεδιάσει την επίθεση πολύ νωρίτερα, δεν επιδίωκε σοβαρούς ιδεολογικούς στόχους, αλλά έδρασε κυρίως με προσωπικά κίνητρα.

«Ο κατηγορούμενος ενδιαφερόταν και ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του», ανέφερε ο ψυχίατρος που τον εξέτασε και διέγνωσε «ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας» και μια «τεράστια ανάγκη για προσοχή».

ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΚΡΟΙ ΙΣΟΒΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΚΡΟΙ ΙΣΟΒΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ

Ο δράστης κατάγεται από τη Σαουδική Αραβία και έλαβε άσυλο στη Γερμανία την δεκαετία του 1990. Ήταν ήδη γιατρός και στη Γερμανία απέκτησε τον τίτλο της ψυχιατρικής ειδικότητας. Μέχρι λίγο πριν από την επίθεση, εργαζόταν ως ψυχίατρος σε κλειστή ψυχιατρική δομή για ψυχικά ασθενείς παραβάτες στο Μπέρνμπουργκ της Σαξονίας-'Ανχαλτ.

ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΚΡΟΙ ΙΣΟΒΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ

Τα τελευταία χρόνια παρουσιαζόταν ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία, ενώ είχε επί χρόνια εμπλακεί σε διαμάχη με οργάνωση βοήθειας για πρόσφυγες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

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