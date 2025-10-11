Γερμανία: Η δήμαρχος που μαχαιρώθηκε από τη θετή κόρη της αποκάλυψε ότι βασανίστηκε επί ώρες

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι την Τρίτη, από τη θετή της κόρη, όπως ισχυρίστηκε η ίδια.

Λίγα 24ωρα μετά κι αφού πλέον η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή η Στάλτσερ έδωσε κι άλλες λεπτομέρειες για την επίθεση που δέχθηκε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου την Παρασκευή, η δήμαρχος βασανίστηκε επί ώρες από την 17χρονη κόρη της.

Η επίθεση σημειώθηκε στο σπίτι της Στάλτσερ, στην πόλη Herdecke της δυτικής Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές, η Στάλτσερ εντοπίστηκε την Τετάρτη στο σπίτι της με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Η αστυνομία, που έφτασε στο σημείο, βρήκε τη γυναίκα καθισμένη σε μια καρέκλα, σοβαρά τραυματισμένη, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν πως η πολιτικός είχε δεχθεί 13 μαχαιριές, ενώ είχε υποστεί πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ίρις Στάλτσερ περιέγραψε ότι βασανίστηκε επί ώρες στο υπόγειο του σπιτιού της από τη 17χρονη θετή της κόρη, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε αποσμητικό σπρέι και αναπτήρα προσπαθώντας να την κάψει ζωντανή, πριν τη μαχαιρώσει επανειλημμένα.

Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο WDR, η Στάλτσερ κατάφερε, μετά την επίθεση, να συρθεί πίσω μέσα στο σπίτι για να ζητήσει βοήθεια.

Η έφηβη φέρεται να είπε στη θετή της μητέρα ότι ήθελε «εκδίκηση», αν και τα κίνητρά της παραμένουν ασαφή.

Οι ανακριτές βρήκαν αργότερα ένα μαχαίρι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση μέσα σε σακίδιο του 15χρονου θετού γιου της Στάλτσερ, μαζί με ρούχα με ίχνη αίματος που πιστεύεται ότι ανήκαν στην κόρη.

Εμπειρογνώμονες εντόπισαν επίσης σημαντικά ίχνη αίματος στο σπίτι, τα οποία φαίνεται ότι είχαν καθαριστεί πριν κληθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη Bild.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο σπίτι υπήρχαν προηγούμενες εντάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός προγενέστερου περιστατικού με μαχαίρι.

Οι εισαγγελικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικαλούμενες το γεγονός ότι η κόρη κάλεσε η ίδια για βοήθεια μετά την επίθεση - πράξη που θεωρήθηκε «υπαναχώρηση από το έγκλημα».

Και τα δύο θετά παιδιά έχουν τεθεί υπό την εποπτεία της τοπικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.