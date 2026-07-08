Γερμανία: Γιατρός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία 15 ασθενών του

Ένας γιατρός ανακουφιστικής φροντίδας στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία 15 ασθενών του.

Δικαστήριο του Βερολίνου έκρινε την Τετάρτη ένοχο τον 41χρονο άνδρα, ο οποίος αναφέρεται μόνο ως Γιοχάνες Μ. λόγω των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων της Γερμανίας, για τη δολοφονία 12 γυναικών και τριών ανδρών, το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουλίου 2024.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες δολοφονίες ενδέχεται να αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν ήδη δεκάδες ακόμη περιστατικά που συνδέονται με τον γιατρό.

Γερμανία: Χορηγούσε στους ασθενείς ένα θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Τα θύματα του ήταν ηλικίας από 25 έως 94 ετών. Το δικαστήριο άκουσε ότι όλοι οι ασθενείς αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο ο θάνατός τους δεν ήταν επικείμενος.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια επισκέψεων κατ’ οίκον, ο γιατρός χορηγούσε στους ασθενείς του έναν θανατηφόρο συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με την κατηγορία, έβαλε φωτιά προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του.

Τον Ιούλιο του 2024, λίγο πριν από τη σύλληψή του, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο γιατρός σκότωσε δύο ασθενείς μέσα στην ίδια ημέρα: έναν 75χρονο άνδρα στο σπίτι του στο κέντρο του Βερολίνου και, λίγες ώρες αργότερα, μια 76χρονη γυναίκα σε γειτονική περιοχή. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο γιατρός προσπάθησε να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας, αλλά απέτυχε.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της δίκης, η οποία διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, ο γιατρός δεν έκανε καμία δήλωση. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα παραδέχθηκε ότι είχε «σκοτώσει ανθρώπους», αναφερόμενος σε 12 από τους βαριά ασθενείς του.

Υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε πείσει τον εαυτό του πως έκανε το σωστό, απαλλάσσοντάς τους από «τον πόνο και την αδυναμία».

«Σε όλη αυτή τη διαδικασία πίστευα ότι αυτό ήταν το καλύτερο για όλους», δήλωσε. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για όλη την οδύνη που προκάλεσε.

Γερμανία: Οι εισαγγελείς ερευνούν 76 ακόμη υποθέσεις

Οι αρχές τον θεωρούν ύποπτο για τη δολοφονία και άλλων ασθενών. Οι εισαγγελείς ερευνούν αυτή τη στιγμή 76 ακόμη υποθέσεις.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι, εφόσον αποδειχθούν τα επιπλέον περιστατικά και κριθεί ένοχος, η υπόθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις κατά συρροή δολοφονιών στην ιστορία της Γερμανίας. Ο γιατρός δήλωσε στο δικαστήριο ότι θα «εμπλακεί πολύ νωρίτερα στις επερχόμενες διαδικασίες».

Νωρίτερα στη δίκη, συγγενείς των θυμάτων δήλωσαν ενώπιον του δικαστηρίου ότι εξακολουθούν να μην μπορούν να το πιστέψουν. Η μητέρα του νεότερου θύματος, μιας 25χρονης γυναίκας που πέθανε το 2021, ξέσπασε σε δάκρυα. «Ποτέ δεν είπε ότι δεν ήθελε πλέον να ζει», ανέφερε.

Ο γιος μιας 72χρονης γυναίκας που πέθανε το 2024 δήλωσε ότι η μητέρα του είχε σχέδια να ταξιδέψει στη Βαλτική Θάλασσα μαζί με την αδελφή της. «Η μητέρα μου ήθελε να συνεχίσει να ζει», είπε.

Το δικαστήριο διέταξε την προληπτική κράτηση του γιατρού μετά την έκτιση της ποινής του. Παράλληλα, του επέβαλε ισόβια απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Με πληροφορίες από BBC