Γερμανία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της «Ντιάνα Σ.» 25 χρόνια αφότου βρέθηκε νεκρή σε ποταμό

Περίπου 25 χρόνια αφότου βρέθηκε να επιπλέει νεκρή σε ποταμό της Γερμανίας, μία έφηβη γνωστή και ως το «κορίτσι στον Μάιν» ταυτοποιήθηκε και ο πατέρας της συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ.

Η ταυτοποίηση της 16χρονης «Ντιάνα Σ.», κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me την οποία συντονίζει η Ιντερπόλ με στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν κάτω από «ύποπτες» συνθήκες στην Ευρώπη.

Γερμανία: Η υπόθεση της «Ντιάνα Σ.» που εντοπίστηκε νεκρή σε ποταμό

Την 31η Ιουλίου του 2001, η «Ντιάνα Σ.» εντοπίστηκε νεκρή από περαστικούς στον ποταμό Μάιν, στη Φρανκφούρτη. Ήταν τυλιγμένη με υφάσματα και ο δράστης φέρεται να προσπάθησε να βυθίσει το σώμα της ανήλικης δένοντάς το στη βάση μιας ομπρέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη έφερε πολλά τραύματα, που υποδήλωναν ότι είχε υποστεί κακοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ υπήρχαν και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Παρέμεινε ανώνυμη για πολλά χρόνια, αλλά, μετά από έκκληση της Ιντερπόλ προς τους πολίτες, ήλθαν στο φως σημαντικές πληροφορίες που διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό τις έρευνες.

Με βάση τα νέα στοιχεία, συνελήφθη ο πατέρας της, ένας Γερμανός πολίτης που σήμερα είναι 67 ετών. Προ ολίγων ημερών κρίθηκε προφυλακιστέος και σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ