Γερμανία: Εντοπίστηκε drone που μετέφερε εκρηκτικά σε αεροδρόμιο

Η αστυνομία της Γερμανίας διεξάγει έρευνα σχετικά με ένα αντικείμενο για το οποίο υπάρχει υποψία ότι περιέχει εκρηκτικό μηχανισμό, το οποίο εντοπίστηκε κοντά σε έναν διάδρομο προσγείωσης κοντά στις θέσεις στάθμευσης των ουκρανικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε το βράδυ της Τρίτης, προς Τετάρτη.

Οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο διακόπηκαν προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε «ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο». Ως αποτέλεσμα, αρκετά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ένα επιβατικό αεροσκάφος από τη Μαγιόρκα, εκτρέπονταν προς άλλα αεροδρόμια.

Ανέφεραν ότι στη συνέχεια εντοπίστηκε ένα αντικείμενο κοντά στον νότιο διάδρομο προσγείωσης. Η αστυνομία χρησιμοποίησε ένα ρομπότ ανίχνευσης εκρηκτικών για να διερευνήσει το αντικείμενο.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο BBC ότι το αντικείμενο είχε εντοπιστεί κοντά στο σημείο όπου ήταν σταθμευμένα ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Antonov.

Τι έχει γίνει γνωστό για το περιστατικό σε αεροδρόμιο της Γερμανίας

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες ανέφεραν ότι στο drone ήταν προσαρτημένη εκρηκτική συσκευή με πυροκροτητή.

Ο νότιος διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κόμβο για τον όμιλο logistics DHL, παραμένει κλειστός. Οι πτήσεις στον βόρειο διάδρομο προσγείωσης επαναλήφθηκαν στις 13:55 τοπική ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η εφημερίδα «Bild» ανέφερε ότι ένα άλλο φορτηγό αεροσκάφος συγκρούστηκε αργότερα με ένα άγνωστο αντικείμενο στον αέρα, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ. Η «Bild» ανέφερε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερου, όπου διαπιστώθηκαν ελάσσονες ζημιές στο μπροστινό τμήμα του.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σαξονίας, Άρμιν Σούστερ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πολύ σοβαρό περιστατικό ασφαλείας».

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί στη Γερμανία μια σειρά από παράνομες πτήσεις με drones πάνω από ευαίσθητες εγκαταστάσεις, όπως στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια, ενεργειακούς σταθμούς, θαλάσσια λιμάνια και εταιρείες logistics.

Τα γερμανικά αεροδρόμια βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής. Η ομοσπονδιακή αστυνομία προειδοποίησε ότι οι πτήσεις αυτές ενδέχεται να οργανώθηκαν από Ρώσους πράκτορες.

Τον Ιούλιο του 2024, ένα δέμα πήρε φωτιά στο έδαφος του αεροδρομίου της Λειψίας, πριν προλάβει να φορτωθεί σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της DHL. Υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να επρόκειτο για σαμποτάζ που συνδέεται με τη Μόσχα.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτά τα περιστατικά.

Με πληροφορίες από BBC