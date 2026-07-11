Γερμανία: Ένοπλος κρατά όμηρο μία γυναίκα σε σούπερ μάρκετ

Περιστατικό ομηρίας σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, στη Γερμανία.

Όπως έγινε γνωστό, ένοπλος κρατά όμηρο μία γυναίκα.

Ομηρία στη Γερμανία

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα). «Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. «Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για το συμβάν και για το αν η γυναίκα έχει αφεθεί ελεύθερη.

Με πληροφορίες από dpa και ΑΠΕ-ΜΠΕ