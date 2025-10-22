Γερμανία: Ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς στο Αννόβερο

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα, μετά από πυροβολισμούς στο Αννόβερο, στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε σχετικά εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομιάς για το αιματηρό συμβάν.

«Ένα άτομο τραυματίστηκε θανάσιμα» ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας για τους πυροβολισμούς στη Γερμανία, διευκρινίζοντας πως η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, την ώρα που αρκετοί έχουν τραυματιστεί.

Η σοβαρότητα των τραυματισμών και ο αριθμός των ατόμων που επηρεάστηκαν παραμένουν ασαφείς, συμπλήρωσε σχετικά η εκπρόωσπος της Αστυνομίας για τους πυροβολισμούς στο Αννόβερο.

Γερμανία: Το χρονικό των πυροβολισμών

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δύο ή περισσότερες ομάδες ενεπλάκησαν σε καβγά γύρω στις 6:25 μ.μ το απόγευμα της Τετάρτης. «Έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί» δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο σε κοντινή απόσταση, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται στους πυροβολισμούς. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» συνέχισε η εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, για να προσθέσει: «Ένα ελικόπτερο πετάει πάνω από την περιοχή».

Ως προς το κίνητρο των δραστών, παραμένει ασαφές, με τους αστυνομικούς να μην έχουν δημοσιεύσει ακόμη πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Με πληροφορίες από Focus Online