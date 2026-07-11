Γερμανία: Ελεύθερη αφέθηκε η όμηρος - Ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας μίας γυναίκας σε σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, στη Γερμανία.

Η αστυνομία εισέβαλε στο κατάστημα, εξουδετέρωσε τον δράστη και απελευθέρωσε την όμηρο, χωρίς, όπως διευκρινίστηκε, να ανοίξει πυρ.

Αίσιο τέλος στην ομηρία στη Γερμανία

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως ταμίας στο σούπερ μάρκετ, κρατείτο αιχμάλωτη υπό την απειλή μαχαιριού επί περισσότερες από 11 ώρες και απελευθερώθηκε από τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις SEK. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία της, έχει ωστόσο υποστεί σοκ, ενώ ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όπλο Taser για να τον ακινητοποιήσουν.

Ομάδα διαπραγματευτών βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε επαφή με τον απαγωγέα, προσπαθώντας να τον πείσει να παραδοθεί. Λεπτομέρειες σχετικά με τα αιτήματά του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, δράστης και θύμα δεν γνωρίζονταν.

Kurz nach 9:20 Uhr überwältigten Spezialkräfte unseres SEK Berlin den Tatverdächtigen und befreiten die festgehaltene Frau. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Auch Kriseninterventionsteams sind im Einsatz. Eine Schusswaffe wurde nicht… pic.twitter.com/CRgbA518Sx — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 11, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο δράστης βρέθηκε στο ταμείο κι αφού αρνήθηκε να τοποθετήσει τα αντικείμενά του στον ιμάντα, ξαφνικά έβγαλε από την τσέπη του μαχαίρι και το έστρεψε προς την υπάλληλο. «Η γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή», δήλωσε ο μάρτυρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και BILD