Γερμανία: Εκτροχιασμός εμπορευματικού τρένου στο Μόναχο

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δυο βαγόνια του συρμού έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν στο οδόστρωμα.

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In #München sind heute Nacht zwei Wagons eines #Güterzug|s mal eben von einer Brücke gestürzt. Eine Person wurde schwer verletzt.



Die marode deutsche Infrastruktur wird zunehmend lebensgefährlich... pic.twitter.com/7EBL97a3e0 — Dr. David Lütke (@DrLuetke) June 20, 2026

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το περιεχόμενο του φορτίου ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή.

Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας. Δεν αναμένεται ως εκ τούτου να ενσκήψουν προβλήματα για τα επιβατικά δρομολόγια.