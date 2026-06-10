Γερμανία: Εκκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο μετά από απειλή για βόμβα στο Κίελο

Σε εγρήγορση τέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6) οι αρχές στο λιμάνι του Κιέλου στη βόρεια Γερμανία, όταν κρουαζιερόπλοιο και ο επιβατικός σταθμός του εκκενώθηκαν έπειτα από απειλή για βόμβα.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η απειλή αφορούσε το κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff Relax», το οποίο βρισκόταν δεμένο στην προβλήτα Ostseekai, στη Γερμανία.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ λίγο πριν από τις 15:00 (τοπική ώρα) έφτασε και ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, για να ερευνήσει το πλοίο και τις εγκαταστάσεις του λιμανιού στη βόρεια Γερμανία.

Γερμανία: Εκκενώθηκαν κρουαζιερόπλοιο και τερματικός σταθμός

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση τόσο του πλοίου όσο και του τερματικού σταθμού επιβατών, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκαν η περιοχή του Ostseekai, το παρακείμενο τμήμα του παραλιακού μετώπου, οι κήποι του ανακτόρου Schlossgarten και η οδός Kaistraße.

Η διαδικασία επιβίβασης των επιβατών διακόπηκε αμέσως.

Περίπου 100 επιβάτες μεταφέρθηκαν στους κήπους του ανακτόρου, όπου παρέμειναν υπό την επίβλεψη των αρχών μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Στο ίδιο σημείο συγκεντρώθηκαν επίσης μέλη του πληρώματος του «Mein Schiff Relax», εργαζόμενοι του λιμανιού του Κιέλου και προσωπικό των εταιρειών που συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση του πλοίου.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη φύση της απειλής στη Γερμανία, ούτε έχουν ανακοινώσει αν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι γερμανικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας στο κρουαζιερόπλοιο και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Με πληροφορίες από Kieler Nachrichten