Γερμανία: «Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης» δήλωσε η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου

Η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας (Bundestag), Γιούλια Κλέκνερ, από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, υποστήριξε πως η χώρα της έχει «μετατραπεί στον οίκο ανοχής της Ευρώπης», ζητώντας την απαγόρευση της πορνείας κατά τα πρότυπα της Σουηδίας και της Νορβηγίας.

«Όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά λέμε ότι η πορνεία είναι ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα, αυτό δεν είναι μόνο γελοίο, αλλά και μια πράξη υποτίμησης των γυναικών. Δεν υπάρχει πρακτική για μαθητευόμενους σε αυτό το επάγγελμα» σημείωσε η Γιούλια Κλέκνερ, μιλώντας χθες, Τρίτη (04/11), το βράδυ στην τελετή απονομής του βραβείου «Ηρωίδες» του Ιδρύματος Άλις Σβάρτσερ στις Ζαμπίνε Κονστάμπελ και Κάτριν Ζάουερ-Κέλπιν, ακτιβίστριες της οργάνωσης Karo, η οποία βοηθά τις γυναίκες να εγκαταλείψουν την πορνεία και διεξάγει εκστρατεία κατά της καταναγκαστικής έκδοσης γυναικών, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

«Είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι πρέπει επιτέλους να απαγορεύσουμε την πορνεία και την αγορά του σεξ σε αυτή τη χώρα» είπε ακόμη η πρόεδρος του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προστατεύει επαρκώς τις εκδιδόμενες γυναίκες.

«Οι βίαιες επιθέσεις, η συντριπτική δύναμη των ανδρών και η έλλειψη συναίνεσης επιμένουν. Η Γερμανία είναι το πορνείο της Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κλέκνερ και τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής συστήματος παρόμοιου με αυτό που ισχύει στην Σουηδία και στην Νορβηγία, όπου οι πελάτες τιμωρούνται και οι οίκοι ανοχής κλείνουν.

Η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είναι παράνομη, ενώ οι πόρνες δεν διώκονται και λαμβάνουν υποστήριξη προκειμένου να εγκαταλείψουν τη βιομηχανία του σεξ και να αλλάξουν τη ζωή τους.