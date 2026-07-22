Γερμανία: Έφοδος των Αρχών στα κεντρικά της Deutsche Bank - Τι ερευνούν

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης εισαγγελείς και στελέχη της φορολογικής υπηρεσίας της Γερμανίας.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις λεγόμενες συναλλαγές Cum-Cum. Την πληροφορία μετέδωσαν αρχικά η Business Insider και η Die Welt, ενώ επιβεβαιώθηκε και από τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν στοιχεία σχετικά με πιθανές παρατυπίες σε συναλλαγές που επέτρεπαν σε επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μειώνουν ή να αποφεύγουν την καταβολή φόρου επί των μερισμάτων. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος της έρευνας ή για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρό της.

Razzia in der Zentrale der Deutschen Bank https://t.co/hhPRaIIALo pic.twitter.com/nJUKYveQmf — WELT (@welt) July 22, 2026

Deutsche Bank: Τι είναι οι συναλλαγές Cum-Cum

Οι συναλλαγές Cum-Cum αποτελούν εδώ και χρόνια αντικείμενο εντατικών ερευνών στη Γερμανία. Μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών μηχανισμών γύρω από την ημερομηνία καταβολής των μερισμάτων, ξένοι επενδυτές μπορούσαν να μεταβιβάζουν προσωρινά μετοχές σε γερμανικές τράπεζες, αποφεύγοντας έτσι μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι το Δημόσιο έχει στερηθεί δισεκατομμύρια ευρώ από παρόμοιες πρακτικές.

Αξίζει να ειπωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας βρίσκεται αντιμέτωπη με εφόδους των αρχών.

Τον Οκτώβριο του 2022, η εισαγγελία της Κολωνίας πραγματοποίησε έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Έσχμπορν, επίσης στο πλαίσιο της υπόθεσης Cum-Cum, επεκτείνοντας την έρευνα σε νυν και πρώην στελέχη της τράπεζας. Η Deutsche Bank έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Νωρίτερα φέτος, τον Ιανουάριο του 2026, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν νέα έφοδο στα κεντρικά της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε εγκαταστάσεις στο Βερολίνο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραλείψεις στην εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος, σε υπόθεση που συνδεόταν με παλαιότερες συναλλαγές εταιρειών οι οποίες φέρονταν να σχετίζονται με τον Ρώσο επιχειρηματία Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Επιπλέον, στα μέσα Ιουλίου του 2026 πραγματοποιήθηκε ακόμη μία έρευνα σε υποκατάστημα της Deutsche Bank που βρίσκεται στη βάση του συγκροτήματος των κεντρικών γραφείων στη Φρανκφούρτη. Οι εισαγγελικές αρχές δεν αποκάλυψαν τότε τους λόγους της επιχείρησης, επικαλούμενες την προστασία της εν εξελίξει έρευνας.

Η Deutsche Bank δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε αναλυτικό σχόλιο για τη σημερινή επιχείρηση, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από BILD