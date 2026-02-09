Γερμανία: Διαιτητής καταγγέλλει ομοφοβική επίθεση μετά από πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε αγώνα

Θύμα ομοφοβικής επίθεσης κατήγγειλε πως έπεσε ο Πασκάλ Κάιζερ, ερασιτέχνης διαιτητής στη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά την πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του, σε αγώνα στο RheinEnergieStadion της Κολωνίας.

Ο Πασκάλ Κάιζερ εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το παιχνίδι της Κολωνίας με τη Βόλφσμπουργκ και ζήτησε από τον σύντροφό του, Μόριτς, να τον παντρευτεί μπροστά σε περίπου 50.000 θεατές. Το βίντεο αναρτήθηκε και στον επίσημο λογαριασμό της πρώτης γερμανικής ομάδας.

Όμως, ο ερασιτέχνης διαιτητής στη Γερμανία, γνωστός για τις δράσεις υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον αθλητισμό και, δη, στο ποδόσφαιρο, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης στο ίδιο του το σπίτι, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Ομοφοβική επίθεση στη Γερμανία: Τι είπε ο διαιτητής

Μιλώντας στη L’Équipe, ο Κάιζερ δήλωσε πως τρεις άνδρες τον περίμεναν στον κήπο της κατοικίας του και του επιτέθηκαν σωματικά, σε ένα περιστατικό που ο ίδιος συνδέει άμεσα με την προβολή που έλαβε η πρόταση γάμου του.

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως τις προηγούμενες ημέρες, αφού έκανε την πρόταση γάμου στον σύντροφό του και το στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, δέχθηκε απειλές από αγνώστους, με άμεσες αναφορές ως προς τη διεύθυνση του σπιτιού του. Ο ίδιος φέρεται να επικοινώνησε με την αστυνομία για να εκφράσει την ανησυχία του, όμως φέρεται να ενημερώθηκε από τις αρχές ότι «δεν συντρέχει κίνδυνος».

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, μία εβδομάδα μετά την πρόταση γάμου, δέχτηκε επίθεση από τρεις άνδρες στον κήπο του σπιτιού του. Ο Κάιζερ εκτιμά ότι η επίθεση συνδέεται με την δημόσια πρόταση, όπως αναφέρεται. Ακολούθως δημοσίευσε φωτογραφία στα social media, δείχνοντας μελανιά στο μάτι.

Ο Κάιζερ, που στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και ως ποδοσφαιριστής, έχει πάνω από δέκα χρόνια παρουσίας στη διαιτησία χαμηλότερων κατηγοριών. Σε παλαιότερη συνέντευξή του (όπως αναπαράγεται σε δημοσιεύματα) έχει μιλήσει για την ανάγκη «ορατότητας» στον χώρο του ποδοσφαίρου και για το πώς θέλει να ενθαρρύνει όσους δυσκολεύονται να μιλήσουν ανοιχτά.

