Γερμανία: Διαχειριστές παραλίας απαγορεύουν την είσοδο σε όποιον δεν γνωρίζει καλά γερμανικά

Η απόφαση που έλαβαν διαχειριστές μιας παραλίας στη Γερμανία, κάνει τον γύρω του διαδικτύου.

Πρόκειται για παραλία με εγκαταστάσεις κολύμβησης στην πόλη Χάλε (Ζάαλε), στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ στη Γερμανία, εκεί όπου απαγορεύεται η είσοδος για όσους δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας.

Με δηλώσεις τους στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαχειριστές της παραλίας εξηγούν τους λόγους για τους οποίους προχώρησαν στη λήψη αυτού του περιοριστικού μέτρου.

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«Είναι σημαντικό οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης. Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται. Το κυριότερο είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες», δήλωσε στην εφημερίδα BILD ο διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης της παραλίας, Ματίας Νόμπελ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν «ένα παιδί έπαιζε στη βαθιά περιοχή της λίμνης χωρίς να γνωρίζει κολύμπι και οι γονείς του δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε το παιδί να βγει από το νερό».

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι επισκέπτες κατανοούν τους κανόνες ασφαλείας του χώρου κολύμβησης και να είμαστε συνεπείς, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των λουόμενων», επανέλαβε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ο Ματίας Νόμπελ.



Με πληροφορίες από Spiegel, ΑΠΕ-ΜΠΕ